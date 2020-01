Jeffrey Dean Morgan a offert un rôle dans la saison 3 des garçons

L’année dernière, Amazon nous a apporté une petite série intitulée Les garçons, une adaptation du roman graphique bien-aimé du même nom. La série a également été un énorme succès, attirant des tonnes de téléspectateurs et offrant une vision cynique des super-héros que nous admirons tous. Cela s’est très bien passé avec les critiques et les fans et la bonne nouvelle est que nous en obtenons plus.

La première saison nous a tous laissés en suspens et depuis des mois, les fans ont hâte de revoir Homelander et le reste de l’équipe et bien que nous ne sachions toujours pas grand-chose de ce que la saison 2 nous réserve , le showrunner Erik Kripke pense déjà à la saison 3. Et non seulement il y pense, mais il vient de mettre en avant une perspective très excitante.

Sur Twitter, il a offert un rôle à la star de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, dans la troisième saison. Et vous ne le savez pas, il semble que l’acteur soit intéressé.

En un battement de coeur!

– Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 16 janvier 2020

Bien sûr, c’est loin d’être une chose sûre et bien que ce soit sans aucun doute un casting pour lequel les fans deviendraient fous, il y a clairement quelques obstacles à franchir avant que Morgan ne soit officiellement enfermé pour un rôle dans The Boys saison 3. Pourtant, le simple fait de savoir que les deux parties sont intéressées à y arriver est assez excitant et avec un peu de chance, Amazon trouvera un moyen de le faire fonctionner.

Plus près de chez vous, cependant, et les fans peuvent s’attendre à la saison 2 de Les garçons revenir à la plate-forme de streaming plus tard cette année. Ce ne sera pas avec Jeffrey Dean Morgan, mais nous ne doutons pas que Kripke et son équipe nous réservent quelque chose de très spécial qui pourrait peut-être correspondre à la première saison explosive.