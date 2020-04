Jeffrey Dean Morgan accueille vendredi soir avec la série Morgans AMC

De toutes les personnes, Negan de The Walking Dead va nous rassembler en cette période de distanciation sociale. AMC a annoncé vendredi que le représentant du méchant réformé, Jeffrey Dean Morgan, et sa femme Hilarie Burton (One Tree Hill) animeront une nouvelle série, Friday Night In With the Morgans, en première le vendredi 17 avril à 10 / 9c.

Dans chaque épisode, le couple, niché en toute sécurité dans leur Mischief Farm dans le nord de l’État de New York, dirigera des conversations via un chat vidéo sur la façon dont eux et leurs invités font face et aident pendant cette étrange période de vie dans l’isolement. Parmi les acteurs de la brise, il y aura des acteurs de Walking Dead passés (Sarah Wayne Callies) et présents (Christian Serratos), l’acteur-réalisateur Mark Duplass (HBO’s Room 104) et les amis de Morgan’s Supernatural Jensen et Danneel Ackles, qui ont en fait présenté les Morgans à un un autre.

“Nous faisons partie de la famille AMC depuis longtemps et sommes honorés de créer cet espace réconfortant avec eux”, ont déclaré les mariés dans un communiqué. “Nous sommes impatients de faire la lumière sur ceux qui font du bien dans le monde, de rattraper de vieux amis et de se connecter avec la base de fans impressionnante que nous avons appris à connaître au fil des ans.”

Pour AMC, «nous avons adoré l’idée d’expérimenter» avec le couple, a déclaré Sarah Barnett, présidente du groupe de divertissement d’AMC Networks et d’AMC Studios. “Et ce sera vraiment une expérience – c’est l’antidote à l’aperçu trop répété, trop manucuré dans la vie parfaite de quelqu’un … En fin de compte, c’est un tir à un divertissement brut et réel qui élèvera et se connectera avec notre public.”

Cliquez sur l'art clé ci-dessus pour le voir en taille réelle.