Jeffrey Dean Morgan chasse un tueur – / film

Jeffrey Dean Morgan échange sa chauve-souris tachée de sang contre des victimes de meurtre drainées Les tueries de cartes postales, qui adapte le thriller best-seller n ° 1 du James York et Liza Marklund au sujet d’un détective new-yorkais qui rejoint une chasse à l’homme internationale pour un tueur en série qui avait brutalement assassiné sa fille et son gendre lors de leur lune de miel à Londres. Et comme beaucoup de tueur en série néfaste, ce tueur a une carte d’appel – une carte postale, en fait. Regardez la bande-annonce de The Postcard Killings ci-dessous.

La bande-annonce de Killings Trailer

Dirigé par Danis Tanovic (No Man’s Land) d’après un scénario de Andrew Stern (Déconnecter), Ellen Furman (L’infiltrateur), Liza Marklund et Tove Alsterdal, The Postcard Killings suit le détective de New York Jacob Kanon alors qu’il se remet du meurtre vicieux de sa fille, dont le sang a étrangement été vidé de son corps. Au cours de son enquête, il découvre qu’elle a été victime d’un tueur en série, qui organise ses victimes dans des positions et des situations étranges et inexpliquées, et envoie une carte postale avertissant de son prochain meurtre à un journaliste à chacune de ses destinations prévues. Kanon s’associe à un journaliste scandinave (Cush Jumbo, The Good Wife) pour essayer d’arrêter le tueur en série et de traduire en justice le tueur de sa fille.

Mettant également en vedette dans The Postcard Killings sont Joachim Król (Le mur), Steven Mackintosh (Rocketman) et Denis O’Hare (Dallas Buyers Club).

Pour être honnête, la bande-annonce ressemble à un thriller Patterson assez standard, bien que Jeffrey Dean Morgan joue bien le père de deuil vengeur. The Postcard Killings a cette ambiance directe à la vidéo, mais il gagnera peut-être en popularité quand il se rendra au cinéma le mois prochain.

Voici le synopsis de The Postcard Killings:

Dans The Postcard Killings, le monde du détective Jacob Kanon (Jeffery Dean Morgan) est détruit lorsque sa fille et son gendre sont brutalement assassinés à Londres. Incapable de rester assis sans rien faire, Jacob se rend à Londres pour obtenir les réponses dont il a besoin. Alors qu’il apprend que des meurtres odieux similaires se sont produits à travers l’Europe – chacun précédé d’une carte postale envoyée à un journaliste local – Jacob est dans une course contre la montre pour arrêter les tueries et trouver justice pour sa petite fille.

The Postcard Killings arrivera dans les salles de cinéma, numérique et à la demande sur 13 mars 2020.

