Jeffrey Dean Morgan enquête sur les meurtres de cartes postales dans les salles de cinéma en mars

Jeffrey Dean Morgan (“The Walking Dead”) stars aux côtés Famke Janssen (crier à Deep Rising!) dans le thriller Les tueries de cartes postales, qui a été acquise par RLJE Films.

Deadline rapporte que RLJE sortira le thriller en salles cette année Mars. Le film adapte le livre de James Patterson et Liza Marklund, The Postcard Killers.

«Morgan incarne le détective NYPD Jacob Kanon, dont le monde est plongé dans la tourmente lorsqu’il apprend que sa fille et son gendre ont été brutalement assassinés à Londres. Quand il va là-bas, découvrez qui est responsable, il apprend que des crimes similaires sont signalés à travers l’Europe, chaque meurtre étant accompagné d’une carte postale envoyée à un journaliste local. Luttant contre le temps, la bureaucratie et son propre chagrin, Jacob fera tout ce qu’il faut pour arrêter les tueries et trouver justice pour sa petite fille. »

Danis Tanovic (No Man’s Land) réalisé.

Le casting comprend également Cush Jumbo, Joachim Król, Steven Mackintosh et Denis O’Hare.