Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton seront les hôtes de Friday Night In pour AMC

Bien qu’AMC ne puisse pas terminer la dernière saison du favori des zombies de longue date Les morts qui marchent, le réseau s’associe à la star Jeffrey Dean Morgan et à sa femme Hilarie Burton (Arme mortelle) Pour une nouvelle série de conférences intitulée Vendredi soir avec les Morgans, selon TVLine.

Le talk-show, qui devrait être présenté en première vendredi prochain, verra le couple se reposer en toute sécurité dans leur maison de Mischief Farm, dans le nord de l’État de New York, alors qu’ils dirigent des conversations via un chat vidéo sur la façon dont eux et leurs invités font face à la pandémie mondiale et comment ils aident pendant cette période d’isolement dans le monde entier. Parmi ceux qui seront invités à jouer dans la série, il y a Les morts ambulants des vétérinaires comme Sarah Wayne Callies et des stars actuelles telles que Christian Serratos, ainsi que l’acteur / réalisateur Mark Duplass (Salle 104) et Surnaturel la star Jensen Ackles et son épouse Danneel, qui ont présenté Morgan et Burton en premier lieu.

Restez à l’écoute pour plus. Très bien ensemble sur le FLY !! Je dirai ceci… l’ouverture avec @JensenAckles et @DanneelHarris sera un sacré moyen de comprendre ce que nous faisons… ou pas! Xojd

– Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 10 avril 2020

“Nous faisons partie de la famille AMC depuis longtemps et sommes honorés de créer avec eux cet espace réconfortant“, Ont déclaré les Morgans dans un communiqué. “Nous sommes impatients de faire la lumière sur ceux qui font du bien dans le monde, de rattraper de vieux amis et de se connecter avec la base de fans impressionnante que nous avons appris à connaître au fil des ans.“

La nouvelle série intervient quelques semaines après que le réseau a annoncé qu’en raison de la pandémie, la post-production de la finale de la dixième saison ne pourrait pas être terminée à temps pour sa date de diffusion prévue le 12 avril et serait diffusée à une date ultérieure. dans l’année comme un épisode spécial.

“Nous avons adoré l’idée d’expérimenter avec le couple“, A déclaré Sarah Barnett, présidente du groupe de divertissement d’AMC Networks et d’AMC Studios, dans un communiqué. “Et c’est vraiment volonté être une expérience – c’est l’antidote à l’aperçu trop répété, trop manucuré de la vie parfaite de quelqu’un … En fin de compte, c’est un tir à un divertissement brut et réel qui élèvera et se connectera avec notre public.“

Vendredi soir avec les Morgans devrait être diffusé sur AMC le vendredi 17 avril à 22 h. EST.