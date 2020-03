Jeffrey Wright commente le retard du coronavirus «The Batman»

L’acteur du commissaire Gordon, Jeffrey Wright, réagit à la récente nouvelle de la fermeture de la production de The Batman pendant deux semaines à cause du coronavirus.

Alors qu’il n’était pas certain au départ que le tournage de The Batman soit suspendu, Warner Bros a finalement confirmé hier que la production serait suspendue pendant deux semaines. La production de The Batman venait de démarrer au Royaume-Uni, la plupart des tournages se déroulant sur des scènes sonores aux Leavesden Studios.

L’acteur du commissaire Gordon, Jeffrey Wright, a réagi à l’annonce de la fermeture de la production de The Batman sur Twitter. Vous pouvez voir ce qu’il avait à dire ci-dessous.

Gotham, sortez. De retour au plus tôt. Gardez en sécurité jusqu’à. https://t.co/MdARs352Si

– Jeffrey Wright (@jfreewright) 15 mars 2020

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement secrets, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra le Caped Crusader pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman sortira dans les salles le 25 juin 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles entourant tous les événements, émissions de télévision et films touchés par le coronavirus.

Source: Twitter

