Jeffrey Wright et Matt Reeves liés par amour pour Batman d’Adam West

La star de Batman, Jeffrey Wright, a expliqué comment lui et le réalisateur Matt Reeves se sont liés de leur amour pour la version d’Adam West du personnage.

Le Batman tourne actuellement au Royaume-Uni, mais Matt Reeves a déjà partagé un regard sur Robert Pattinson en combinaison et, plus récemment, en batmobile. Tout en travaillant sur le script, Matt Reeves n’a pas hésité sur les réseaux sociaux à propos de son amour pour Batman d’Adam West. On s’attend à ce que The Batman soit une histoire policière sombre, mais les fans ont déjà remarqué des similitudes visuelles avec la version Adam West des années 60.

Le premier est le look assemblé du capot Batman de Robert Pattinson et le second est le Dark Knight conduisant une voiture de muscle d’aspect traditionnel avec des modifications. Dans une récente interview avec CNET, l’acteur du commissaire Gordon, Jeffrey Wright, a révélé que lui et Matt Reeves s’étaient tous deux liés de leur amour pour la série télévisée Adam West:

«J’étais un peu fan des bandes dessinées de Batman, et des bandes dessinées en général, en grandissant. Mais j’étais un fan fou d’Adam West Batman. Et Matt Reeves, qui dirige le film, l’était aussi. Et nous en parlions et il a dit: “Dans mon esprit, ce n’était pas le camp.” Maintenant, cela ne veut pas dire que nous faisons un Adam West Batman à tous égards. Mais c’était pour moi ma première plongée dans le cosmos de Batman. Matt et moi sommes d’accord que ce n’était pas un camp pour nous, c’était mortellement grave pour un gamin de 8 ans. Mortellement sérieux avec la technologie héroïque la plus piégée et les cloches et les sifflets de ce côté de James Bond. Si vous regardez en arrière dans son contexte, l’homme, c’était aussi Batman que n’importe quoi. Les tons pastels rappellent les trucs originaux de Bob Kane / Bill Finger. C’était ma première introduction très appréciée à Gotham. »

Quels éléments de la série télévisée d’Adam West espérez-vous voir dans le prochain film? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement dévoilés, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Source: CNET