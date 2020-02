Jeffrey Wright partage des recherches sur l’âge d’or pour «The Batman»

L’acteur du commissaire Gordon, Jeffrey Wright, a partagé une photo de certaines des recherches de bandes dessinées qu’il fait pour The Batman.

Le tournage de The Batman est en cours au Royaume-Uni. La semaine dernière, nous avons découvert Robert Pattinson dans le Batsuit. Vendredi, des photos de tournage ont commencé à faire surface en ligne, ce qui a offert un aperçu encore meilleur de ce que le réalisateur Matt Reeves a pour The Batman. Il a été dit que Matt Reeves s’inspirerait de The Long Halloween pour The Batman, mais les recherches de Jeffrey Wright semblent suggérer d’autres influences de bande dessinée.

Jeffrey Wright s’apprête à reprendre le rôle de commissaire Gordon de J.K. Simmons pour The Batman. Alors que le tournage se poursuit, Jeffrey Wright a partagé une image sur son Instagram de Batman: The Golden Age Vol. 1. Le livre de poche Batman recueille les premières années de The Dark Knight avec Detective Comics # 27-45, Batman # 1-3 et New York World’s Fair Comics # 2 des créateurs Bill Finger et Bob Kane. Ces questions présentent notamment les débuts du commissaire Gordon, Robin, Hugo Strange, The Joker, Catwoman et d’autres. Vous pouvez voir le post de recherche Batman de Jeffrey Wright ci-dessous.

Quand pensez-vous que nous aurons notre premier aperçu du commissaire Gordon de Jeffrey Wright? Pensez-vous également qu’il arborera la moustache emblématique? Commentaires ci-dessous!

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement dévoilés, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman ouvre en salles le 25 juin 2021.

