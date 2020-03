Jenelle Evans admet qu’elle est de retour avec David Eason dans une nouvelle vidéo

La vie amoureuse de Jenelle Evans est la définition d’une montagne russe. Une minute, elle est amoureuse et c’est elle et son partenaire contre le monde. Le lendemain, elle ne peut pas supporter qui elle est et prétend avancer, puis le cycle se répète. Cette fois, c’est son mari David Eason qui est attaché pour la balade.

Après une très brève scission, Evans a annoncé qu’elle était de retour avec Eason.

Jenelle Evans et David Eason | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Jenelle Evans et David Eason se séparent

Les fans avaient appelé Evans à quitter Eason pendant un certain temps avant qu’elle ne morde la balle. Après avoir abattu le chien d’Evans devant ses enfants, les fans ont qualifié l’environnement de dangereux et ont exhorté Evans à sortir.

Bien qu’elle n’ait pas quitté son mari immédiatement, elle a finalement annoncé qu’ils s’étaient séparés.

«J’ai surtout évité les médias sociaux ces derniers jours parce que je me suis concentrée sur la prise de décisions importantes», a-t-elle écrit en octobre dans un article désormais supprimé sur Instagram. «Je vis ma vie devant la caméra depuis l’âge de 17 ans. Et beaucoup de choses n’ont pas été jolies. Mais ça a été ma vie. Je sais que je dois apporter des modifications. Je commence ça maintenant. Les enfants et moi nous sommes éloignés de David. Personne n’entre dans un mariage qui s’attend à ce qu’il se termine, mais je sais que c’est ce qui est le mieux pour moi et pour mes enfants. Aujourd’hui, j’ai déposé des documents pour lancer ce processus. ”

«J’apprécie le soutien de tous ceux qui ont demandé comment je vais», a-t-elle poursuivi. «Moi et les enfants, nous allons très bien. Nous avons besoin de temps pour être ensemble. Mais vous nous entendrez bientôt de nouveau. “

Jenelle et David se réunissent

Bien qu’elle ait prétendu être séparée d’Eason, des images ont bientôt commencé à faire surface ensemble. Des sources ont affirmé qu’ils traînaient juste pour le bien de leurs enfants.

“Jenelle était avec David parce que Jenelle veut avoir une amitié assez profonde avec David juste pour faciliter la coparentalité avec leur partenaire, pas parce qu’ils travaillent à se remettre ensemble”, a déclaré une source à Celebrity Insider. . «Elle a déjà dit à ses proches que s’il montre le moindre signe d’agression ou de colère, elle emmène leur fille et s’en va. Elle ne le supportera pas. »

Mais dans une nouvelle vidéo YouTube publiée le 21 mars, Evans a finalement admis ce que les fans pensaient être vrai, elle était de retour avec Eason.

“Oui. Moi et lui décidons d’arranger les choses en ce moment. Nous prenons les choses lentement », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Elle et Eason vivent à nouveau ensemble en Caroline du Nord. Elle avait déménagé à Nashville avec ses enfants lorsqu’elle a quitté Eason à l’origine, mais prétend qu’elle a dû déménager parce qu’elle ne pouvait pas payer le loyer de l’appartement de Nashville et son hypothèque pour sa maison en Caroline du Nord.

“Nous avons 11 acres de terrain pour eux et Kaiser et Ensley, ils ont vraiment manqué les animaux, ils ont vraiment manqué les poulets, les chèvres, tout”, a-t-elle déclaré. “Nous avons donc décidé de revenir ici et les choses se passent plutôt bien.”

Elle prétend que les choses sont différentes cette fois et que son mari a vraiment changé.

«Beaucoup de choses ont changé», a-t-elle expliqué. “Moi et lui avons décidé d’essayer de rester positifs quoi qu’il arrive et si nous avons un problème, nous essayons d’en parler.”