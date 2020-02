Jenelle Evans, ancienne star de Teen Mom 2, dit que c’est vraiment génial de ne plus être sur la série

La vie après Teen Mom 2 a été pleine de changements pour Jenelle Evans. Elle a quitté son mari, David Eason et a déménagé dans un état différent. Evans a parlé des bonnes choses qui viennent avec le fait de ne pas être filmées. Découvrez ce qu’ils sont et ses plans pour l’avenir.

Jenelle Evans a été licenciée de «Teen Mom 2»

Jenelle Evans | John Lamparski / . pour la diversité indonésienne

Les fans étaient en colère d’entendre qu’Eason avait abattu le chien d’Evans, Nugget. Il a ensuite été annoncé qu’elle avait été licenciée de l’émission.

“MTV a mis fin à sa relation avec David Eason il y a plus d’un an en février 2018 et n’a pas tourné de nouveaux épisodes de Teen Mom 2 avec lui depuis”, a déclaré un porte-parole de MTV à Us Weekly. “De plus, nous avons cessé de filmer avec Jenelle Eason à partir du 6 avril 2019 et nous n’avons pas l’intention de couvrir son histoire dans la saison à venir.”

Il y avait des rumeurs selon lesquelles le couple de téléréalité apparaîtrait dans une autre émission. Mais cela a été refusé. Evans a révélé pourquoi elle n’était pas revenue à la télévision.

Evans sera libérée de son contrat en avril

Il s’avère qu’Evans n’est toujours pas libérée de son contrat avec MTV. C’est pourquoi elle ne sera pas à la télévision avant un certain temps.

«Je suis officiellement hors contrat avec MTV en avril», a-t-elle déclaré à E! Nouvelles. «C’était la seule chose que j’attendais pour avancer. Une fois avril venu, je peux commencer à parler à d’autres réseaux, Dieu merci! »

Une source a affirmé être au courant de ses entretiens avec le réseau. “Jenelle et MTV font des va-et-vient depuis des mois pour savoir où elle en est en revenant à MTV et à la franchise Teen Mom”, a déclaré l’initié. Bien qu’Evans ait parlé de vouloir être sur d’autres réseaux, elle prétend qu’elle est heureuse de ne pas être sur Teen Mom 2.

Elle a dit “c’est vraiment génial” de ne pas être sur la série

La star de télé-réalité affirme qu’elle n’est pas gênée par le licenciement. Elle a expliqué à quoi ressemble la vie sans enregistrement.

“C’est vraiment génial en fait, parce que ce n’est pas comme si je m’inquiétais de ce qui allait être diffusé”, a déclaré Evans à PopCulture.com. «Les gens vont-ils me juger? Suis-je parent à tort ou à raison? Tout dépend de ce que je veux faire – je fais mon propre horaire, je fais ce que je veux et je partage ce que je veux. “

La mère a ensuite loué son expérience. «Cela a été génial pour moi», a-t-elle déclaré. “Parce que c’est comme si je m’amusais avec, par rapport à quand j’étais sur Teen Mom, c’était juste un peu comme,” Sortez l’appareil photo de mon visage, je suis fou en ce moment. “Maintenant, c’est,” Hé, je suis heureux, allons faire quelque chose d’amusant. Tournons quelque chose d’amusant. “Et chaque fois que vous essayez de suggérer cela à MTV, il est jeté.”

Ce n’est pas le seul avantage à ne pas filmer. “Ils vous font filmer avec des gens avec qui vous ne voulez pas nécessairement filmer – vous avez les bébés papas, les grands-parents, les ex, juste en permanence, quelque chose se passe toujours”, a-t-elle expliqué. “Quand vous impliquez des enfants et des mariages, des divorces, essayez de coparentalité … Je veux dire que vous avez du drame, quoi qu’il arrive. J’essaie de m’éloigner de ça maintenant. “

Evans ne serait certainement pas la première personne à dire ces choses sur le tournage. Les fans devront attendre pour voir quelle est la prochaine étape pour l’ancienne star de téléréalité.