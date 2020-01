Jenelle Evans n’a même pas entamé le processus de divorce, selon des documents judiciaires

Bien bien bien. On dirait Jenelle

Evans a peut-être dit un autre mensonge. La mère de trois enfants avait réussi à recueillir

une tonne de soutien quand elle

a annoncé qu’elle avait quitté son mari de deux ans, David Eason, en octobre

2019. Elle a insisté sur le fait qu’elle allait de l’avant et prévoyait de divorcer des personnes en difficulté

père de trois enfants. En fait, Evans a même affirmé qu’elle avait déposé les documents.

Les documents judiciaires révèlent cependant que c’était un mensonge. Maintenant qu’Evans et Eason

ont été repérés ensemble, une réconciliation se fait de plus en plus

probablement, au grand dam des partisans qui ont offert leur soutien à l’ancien

star de la télé-réalité.

Jenelle n’a pas demandé le divorce

de David Eason

Radar

Online a jeté un œil aux documents judiciaires pour essayer de comprendre ce qui était

passe entre Evans et son ex, Eason. Ce qu’ils ont découvert est un peu choquant

aux légions de fans qui pensaient qu’un divorce était en cours. Selon le tribunal

documents, Evans n’a en fait déposé aucun document pour dissoudre son enfant de deux ans

mariage.

Il n’y a tout simplement aucun fichier

de divorcer dans toute juridiction où Evans aurait déposé une requête,

revendique la publication. Cela ne peut signifier qu’une chose; Evans n’a jamais fait

a entamé une procédure de divorce, même si elle a affirmé l’avoir fait via les réseaux sociaux. le

seuls les documents relatifs au mariage du couple sont des documents associés à la

commande

de protection qu’Evans a demandé en novembre 2019. L’ordonnance de

depuis, la protection a été levée, à la demande d’Evans.

Jenelle et David semblent être sur

le chemin de la réconciliation

Evans et Eason ont prélevé

quelques revendications assez sérieuses les unes aux autres pendant leur séparation. Prochainement

après qu’Evans a quitté Eason, il est allé sur Instagram et Facebook pour insister sur le fait qu’il était plus heureux

sans Evans sur la photo. Eason a même insisté sur le fait qu’il avait passé des années

agissant comme le gars de l’automne pour les ébats d’Evans. Il l’a appelée paresseuse, stupide et lui a dit

le public qu’il

n’a jamais été amoureux d’elle. Evans, pour sa part, a décrit au moins 11

des cas de violence domestique et d’abus commis par Eason dans sa demande

pour une ordonnance de protection.

David Eason et Jenelle Evans | Steve Granitz / WireImage

Tout cela semble être de l’eau sous

le pont maintenant. Après que Evans eut demandé le rejet de l’ordonnance de protection, le

couple a été repéré

aller et venir ensemble à Nashville. Alors qu’Evans insiste sur le fait qu’elle veut juste

pouvoir être co-parent avec Eason, on dirait que la romance est dans l’air. Un

spectateur a affirmé que le couple a été vu devenir confortable dans les rues de

Nashville.

Peu de temps après la réunion, Evans

a pris sur Instagram pour brancher son nouveau profil Cameo. Dans la vidéo, elle a appelé

elle-même Jenelle Eason, et ses partisans affirment qu’elle a été repérée la portant

bague de fiançailles à nouveau. Les indices de la réconciliation se multiplient rapidement, mais

il est peu probable qu’Evans et Eason parlent de se remettre ensemble

bientôt.

Une réconciliation avec Eason

le coup de grâce à la carrière de télé-réalité d’Evans

Peu de temps après qu’Evans a quitté Eason,

on a dit qu’elle reviendrait à Teen Mom 2. Avec un retour

viendrait son chèque de paie MTV, quelque chose que la mère de trois enfants semble désespérément

Besoins. La seule raison pour laquelle les dirigeants de studio ont diverti le retour d’Evans était

sa séparation d’avec Eason, insistent à l’intérieur des sources.

La société de production derrière Teen

Maman 2 a eu un film incroyablement difficile à filmer

avec Evans au cours de la dernière saison, elle est apparue dans l’émission, principalement parce que

d’Eason. Apparemment, le natif troublé de Caroline du Nord a presque réussi

impossible pour Evans de filmer, et les membres de l’équipe ont refusé d’être près de lui.

Si le couple se réunit, cela ne vaudra probablement pas le risque pour la production

équipage derrière Teen Mom 2.

Une réconciliation

condamner efficacement Evans à une vie sans salaire de la télé-réalité. Alors que Evans

pourrait probablement vivre sans le commentaire de ses choix que la vie devant

l’appareil photo apporte, le chèque de paie est un gros tirage. Il a été suggéré que les deux Evans

et Eason manquent d’argent maintenant que leur temps sur MTV est épuisé.