Jenji Kohan se demande où son fils est allé après un accident de ski tragique: “Comment est-ce réel?”

Repose en paix, Charlie.



Jenji Kohan, le créateur de Weeds et Orange Is The New Black de Netflix a été frappé par des nouvelles tragiques hier après la mort de son fils de 20 ans, Charlie, alors qu’il skiait à Park City, dans l’Utah. Charlie était en voyage avec son père, Christopher Noxon, et deux frères et sœurs quand il est tombé et a été transporté par avion à l’hôpital où il a été déclaré mort. La cause exacte de sa mort subite n’a pas encore été révélée.

“Charlie était brillant, gentil, drôle, sensible et aimant”, a déclaré son père. “Il était très intéressé et profondément curieux du monde autour de lui depuis qu’il était un petit enfant. Les gens décrivent les gens comme brillants – mais Charlie était vraiment génial.”

La mère de Charlie Jenji a maintenant publié une courte note sur le décès de son fils sur Instagram à côté de quelques belles images. “Il était mon meilleur travail. Une liste d’adjectifs ne lui rend pas justice. Il n’y a pas de justice. Je suis la personne la plus chanceuse qui ait jamais vécu dans laquelle j’ai pu passer tellement de temps et aider à faire grandir ce brillant, drôle, vraiment gentil et réfléchi personne-homme-garçon “, écrit-elle. “Mon bébé. Mon enfant doré. Mon beau garçon. Je ne comprends pas ce qu’est la vie sans lui dans le monde. Je ne comprends pas où il est parti. Et je suis brisé. Comment est-ce réel?”

