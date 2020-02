Jenna Coleman et Kadiff Kirwan, acteurs de la série 5, épisode 2 – HITC

BBC Two’s Inside No 9 est de retour pour une cinquième série en 2020 avec une foule de nouvelles stars invitées.

Inside No. 9 a été l’une des séries humoristiques les plus originales à avoir frappé nos écrans ces dernières années.

Chaque épisode de la série d’anthologie est entièrement différent du précédent et il en va de même pour la plupart des personnages de chaque épisode.

Après avoir pris une pause de nos écrans en 2019, Inside No. 9 est de retour en 2020 pour sa cinquième série et a encore une fois quelques acteurs de renom parmi ses listes de distribution.

La nouvelle série a fait ses débuts le 3 février avec le nouveau détective de Death in Paradise, Ralf Little, parmi les acteurs aux côtés de David Morrissey, Steve Speirs et Dipo Ola.

L’épisode 2, intitulé Death Be Not Proud, est maintenant également arrivé et est un autre épisode mettant en vedette des acteurs de renom ainsi qu’un sacré crossover inattendu.

L’histoire de Death Be Not Proud

Death Be Not Proud se concentre principalement sur Beattie et Sam, les premiers acheteurs d’une maison qui viennent d’emménager dans leur première maison.

Cependant, pour rester dans leur budget modeste, leur nouvelle maison était autrefois la maison d’un tueur psychopathe.

Après avoir emménagé, le passé sombre et sinistre de la maison demande à être entendu et le fait de manière vraiment bizarre avec un croisement entre Inside No. 9 et Psychoville, une autre création de Reece Shearsmith d’Inside No. 9 et Steve Pemberton.

Qui est dans le casting?

L’épisode 2 de la nouvelle série présente les acteurs suivants:

Projecteur star invité

Les stars invitées de l’épisode d’Inside No. 9 de cette semaine étaient Jenna Coleman et Kadiff Kirwan.

Jenna Coleman – Jenna Coleman est récemment devenue l’un des noms les plus connus du monde de l’acteur grâce à son ascension fulgurante dans la série de science-fiction Doctor Who et par la suite dans le drame royal ITV Victoria.

Kadiff Kirwan – La carrière d’acteur de Kadiff Kirwan n’a que récemment décollé mais au cours des cinq dernières années seulement, il est apparu dans des films comme Call the Midwife, Black Mirror, le film Mary Queen of Scots, Fleabag et Pokémon: Detective Pikachu.

Ce croisement

Bien que chaque épisode d’Inside No. 9 soit extrêmement différent, personne ne pouvait s’attendre à ce qui était en magasin pendant le deuxième épisode de la nouvelle série.

Le croisement entre Inside No. 9 et Psychoville aura certainement été un énorme plaisir pour la foule avec les personnages préférés des fans David, Maureen et Mr Jelly.

Inside No. 9 continue sur BBC Two à 22h le 17 février avec l’épisode Love’s Great Adventure.

