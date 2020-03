Jenna MacGillivray dit que sa relation avec le chef Adam est «compliquée» (exclusif)

Le chef Adam Glick a gardé un profil assez bas en matière de romance lors de sa deuxième saison de Under Deck Mediterranean. Le chef avec un sourire charismatique a subi une rupture assez douloureuse au cours de sa première saison de l’émission et a récemment partagé sur le pont sous-marin qu’il ne voulait pas recommencer.

Jenna MacGillivray | Karolina Wojtasik / Bravo

Mais lorsque le ragoût en chef Jenna MacGillivray a attiré son attention, il a eu du mal à lui résister. Bien que les deux aient eu un raccordement presque raté après leur première charte, Glick n’a pu s’empêcher de planter un baiser sur MacGillivray lorsque les deux se sont blottis sur le flybridge par une soirée calme. Les deux avaient beaucoup flirté, presque depuis le premier jour et ils étaient clairement amoureux l’un de l’autre.

Maintenant, MacGillivray partage exclusivement avec Showbiz Cheat Sheet où elle et Glick sont aujourd’hui avec leur relation. Elle dit que les téléspectateurs seront probablement surpris par l’évolution de leur relation.

Le couple endure des hauts et des bas

MacGillivray dit que les téléspectateurs verront comment sa relation avec Glick progresse. “Vous verrez que la relation entre Adam et moi progresse, je peux vous dire que nous avons des hauts et des bas, mais j’ai envie d’échapper à un événement, vous verrez des f ** king up and down et des rochers bien définis ,” elle partage.

Mais elle dit que les téléspectateurs verront également un côté de Glick qu’ils n’ont jamais vraiment vu dans le passé. “Vous verrez une certaine vulnérabilité en nous deux”, ajoute-t-elle. “Adam a traversé beaucoup de choses cette saison, principalement à cause de moi”, dit-elle en riant. “Et je ne dis pas que c’est de mauvaise façon nécessairement, mais il y aura certaines choses qu’il devra traverser cette saison pour arriver à un endroit différent. Et je ne sais pas s’il y arrive nécessairement ou non. “

MacGillivary ajoute que, comme la plupart des membres de l’équipe de l’émission, elle regarde également. Mais ajoute: “Il va définitivement dans un endroit vulnérable.”

Elle partage également où elle est avec Glick aujourd’hui

MacGillivray et Glick ont ​​fait de nombreuses apparitions dans la presse ensemble. Elle s’est également assise dans le public lorsque Glick est apparu sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Alors ils sortent toujours ensemble? Ou sont-ils amis?

Elle confirme que les deux parlent toujours. «La façon la plus honnête de décrire notre relation est super compliquée», partage MacGillivray. “Il y aura toujours des tonnes de sentiments et d’émotions entre Adam et moi à cause de tout ce que nous avons vécu et continuons de vivre.”

“Nous traversons maintenant une nouvelle partie, en regardant ce que nous avons vécu”, dit-elle en riant. “Nous parlons régulièrement et je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve.” Elle reconnaît également que les deux ont également des vies différentes. Elle travaille actuellement à temps plein à Sault Ste. Marie, Ontario. Alors que Glick parcourt toujours le pays, visite des villes et filme son nouveau spectacle Stoked sur Outside TV.

Elle laisse ensuite entendre: «Je vais le voir ce week-end», dit-elle en riant. “Mais nous allons tous à L.A., un groupe de membres d’équipage pour les micros. Donc, nous nous verrons tous là-bas et nous verrons ce qui se passe. ”

Le voilier sous le pont est diffusé tous les lundis soir à 21 h. / 20 h central sur Bravo.