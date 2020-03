Jenna MacGillivray s’est tournée vers le yachting après avoir appris qu’elle était stérile

Le ragoût en chef Jenna MacGillivray du yacht à voile sous le pont a dit qu’elle était stérile et qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants.

Lorsqu’une famille prévoyait d’amener son bébé d’un mois sur une prochaine charte, MacGillivray et le chef Adam Glick ont ​​eu une discussion sur la perspective de devenir parent un jour. Glick a demandé à MacGillivray où elle se tenait sur les bébés. “Eh bien, je suis stérile”, a-t-elle répondu.

Jenna MacGillivray | Karolina Wojtasik / Bravo

“Quand j’avais 17 ans, mon appendice a éclaté, et le médecin m’a dit que si j’avais du mal à concevoir, c’était parce que j’étais stérile”, a-t-elle partagé dans un confessionnal. Un producteur s’est demandé quelle était sa position à l’égard des enfants. «En fait, j’ai l’impression que je serais une si bonne maman», a-t-elle répondu. «J’adore tellement les enfants. Mais j’ai aussi tellement de satisfaction dans ma vie sous d’autres aspects que je ne vois tout simplement pas ma vie aller dans cette direction. Parce que je l’ai accepté quand j’avais 17 ans. C’est comme ça. “

MacGillivray répond aux questions sur les réseaux sociaux

Alors qu’elle et Glick semblaient discuter de son infertilité avec désinvolture, les fans étaient attristés pour MacGillivray. Glick a partagé dans un confessionnal au cours de l’épisode qu’il est sorti avec une femme qui avait deux filles. «J’ai joué un peu à papa», a-t-il déclaré. «Et j’étais bon dans ce domaine. Mais après environ six, sept mois, je n’aimais pas avoir de petits cris tout le temps. F ** k ça. ”

MacGillivray a partagé une vidéo de son histoire Instagram pour offrir plus de trame de fond sur ce qui s’est passé et où elle en est dans sa vie. Elle a dit qu’elle avait reçu beaucoup de messages directs sur son infertilité et qu’elle voulait reconnaître certaines des questions qui lui étaient posées.

«Je me suis toujours imaginée me marier et avoir des enfants», a-t-elle expliqué. «Juste avoir cette vie normale. Et quand ça ne s’est pas passé comme ça, qu’allais-je faire? En fait, j’ai tout changé et je suis devenu très positif à propos de ma situation. »

Elle a fait des changements de vie majeurs

MacGillivray a déclaré qu’elle avait fini par quitter son emploi de bureau et qu’elle était retournée au yachting. «Et je suis vraiment la plus heureuse que j’aie jamais été dans le passé, je ne sais pas, 10 ans. Accepter ma situation et grandir avec elle. »

Elle voulait garder sa déclaration courte. Mais elle a ajouté: «Mais fondamentalement, quoi que la vie vous donne, faites de la limonade», a-t-elle dit en riant. “Ringard!” En plus des messages privés, elle a également reçu quelques tweets sur sa part pendant l’émission. «Je dois juste dire que je suis vraiment désolé pour votre infertilité. Vous avez été si courageux d’avoir partagé si sincèrement. Vous avez trouvé une vie qui vous satisfait (comme il apparaît) Puissiez-vous vivre la vie la plus bénie! » un téléspectateur a tweeté.

Elle a répondu: «Merci beaucoup d’avoir dit cela :). Nous devons tirer le meilleur parti des situations que nous ne pouvons pas contrôler et transformer quelque chose qui pourrait être négatif en positif. » Bien sûr, un autre téléspectateur a souligné que demander un deuxième avis est toujours utile, surtout si elle veut un jour des enfants. «J’espère que si jamais vous vous retrouvez à vouloir des enfants, vous demandez un deuxième avis. Je ne connais pas votre situation exacte, mais je connais tellement de gens à qui on a dit qu’ils ne pourraient pas concevoir et le médecin a eu tort. Les spécialistes peuvent faire des miracles, croyez-moi, je suis là maintenant. ”

Le voilier sous le pont est diffusé tous les lundis à 21 h. / 20 h central sur Bravo.