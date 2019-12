Jenni Rivera, ils disent à sa fille qu'elle brûle en enfer et elle répond

Jenni Rivera, photographiée pour Jewels Borrowed en août 2011. Le maquillage de Jenni est réalisé par le regretté Jacob Yebale, ami et compagnon de Jenni dans la mort. Ses cheveux sont manipulés par une amie proche, Vanessa Sanchez. Les bijoux pour le tournage sont fournis par une amie proche et bijoutière, Elena Jimenez. Le premier single du douzième album double de Jenni était 'Basta Ya' écrit par Marco Antonio Solís et est sorti le 29 août 2011. La chanson a culminé au numéro quatorze sur le US Billboard Hot Latin Songs Chart et au numéro six sur le Billboard américain. Tableau des chansons mexicaines régionales. Au Mexique, la chanson a atteint le numéro un sur de nombreuses cartes Monitor Latino et le numéro trois sur le tableau Billboard Mexican AirPlay. La chanson a été initialement interprétée par Olga Tañón sur son album, Nuevos Senderos en 1996. Avec Joyas Prestadas, Jenni avait pour objectif d'interpréter des chansons qu'elle aimait dans les années 80 et 90. "Ce sont des bijoux empruntés parce que quand je vendais des CD lors des rencontres d'échange, ce sont les chansons que je vendais. Chacune de ces chansons a été interprétée par une femme qui a osé croire en elle et chanter ces chansons. Ces chansons, ce qui a influencé toute ma carrière. " Jewels Borrowed est sorti le 21 novembre 2011 et s'est immédiatement hissé au premier rang sur plusieurs tableaux et a remporté de nombreux prix de 2012 à 2014. L'album a même valu à Jenni le prix Oye de l'album de l'année pour Jewels Loans – Band. Le double-album serait la dernière sortie d'album studio majeur de Jenni avant son décès l'année suivante en 2012.  #JenniRivera #JoyasPrestadas

