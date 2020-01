Jennifer Aniston admet qu’elle a déjà eu des aspirations de super-héros

Jennifer

Aniston connaît une très bonne année. L’actrice de 50 ans est impliquée

dans un projet de streaming extrêmement réussi pour Apple et a même ramassé un

Screen Actors Guild Award pour son travail. Ce fut sa première récompense du

guilde en 25 ans. L’année prochaine, Aniston a également un film à venir et un

projet actuellement sans titre sur lequel travailler. Les choses vont bien, mais apparemment,

il y a un rôle qu’Aniston a toujours voulu jouer, et à 50 ans, elle pense que c’est

probablement trop tard pour réaliser ce rêve. Aniston voulait être Wonder Woman.

Gal Gadot a absolument brillé en tant que Wonder Woman. En fait, Gadot a amassé tout à fait le fan-club grâce à sa représentation du super-héros, mais apparemment, Aniston aurait vraiment voulu s’y prendre. Aniston est peut-être mieux connue pour ses rôles comiques, mais elle peut aussi faire du théâtre et de l’action. Alors, pourquoi n’a-t-elle jamais eu la chance de jouer un tel rôle? Franchement, le moment n’était pas juste.

Selon Cinemablend, si le genre du film de bande dessinée avait décollé dans les années 1990 ou même au début des années 2000, Aniston aurait probablement pu vivre son rêve de Wonder Woman. Mais ce ne devait pas être le cas. Le genre a vraiment commencé en 2008 et a atteint son rythme beaucoup plus récemment. À 50 ans, Aniston ne sera probablement pas un super-héros à l’écran, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas satisfaite de sa carrière actuelle. Le Morning Show est un succès, et il y a encore des discussions selon lesquelles une réunion d’amis pourrait avoir lieu. Nous pensons tous qu’Aniston finira par se remettre de son statut de super-héros.

Quel a été le rôle d’évasion de Jennifer Aniston?

Aniston a eu une carrière assez illustre. Au fil des ans, elle est

recueilli des crédits de télévision, des crédits de films et réalisé et réalisé

crédits. Sa

Le profil IMDB se lit exactement comme sa carrière; prolifique, mais apparemment, son

commencer dans l’industrie n’était pas si bien que ça. Aniston a dit aux gens

qu’elle a fait face à de nombreux opposants au début de sa carrière. En fait, elle

affirme que les membres de sa propre famille ont déclaré qu’elle ne gagnerait jamais un centime en tant qu’actrice. Bien,

elle a fait plus de quelques centimes et cela ne lui a pas pris très longtemps

rôle d’évasion à venir.

Aniston est surtout connu pour représenter Rachel

Vert sur les amis. En tant que fille gâtée d’un chirurgien de Long Island,

Rachel entreprend de se débrouiller toute seule, avec un peu d’aide de ses amis,

après avoir renfloué son mariage. Pendant 10 saisons, les fans ont ri, pleuré et applaudi Rachel

sur. Aniston sera probablement toujours mieux connue pour le rôle emblématique qu’elle a décroché

à seulement 25 ans.

Pourquoi Aniston est-il si aimé?

Cela fait 25 ans depuis la première de Friends et 15 ans depuis que la série a terminé sa dernière saison. Alors que plusieurs des acteurs ont continué à accumuler plus de crédits d’acteur, aucune des stars n’est aussi aimée qu’Aniston, ou du moins il semblerait. Alors pourquoi est-elle si universellement appréciée?

Jennifer Aniston | Rich Fury / .

Il est difficile de dire ce qui attire tout le monde à Aniston, mais son

une nature facile à vivre et une vie amoureuse quelque peu désastreuse peuvent faciliter la

personne moyenne à se sentir connectée à l’auditeur. Aniston a été célèbre

par Brad Pitt quand il a commencé une liaison avec Angelina Jolie sur le tournage de M.

et Mme Smith, bien que Jolie

insiste sur le fait qu’elle n’a jamais couché avec un homme marié. Son deuxième mariage, avec Justin

Theroux, s’est terminé assez soudainement aussi. Elle avait aussi de jolies relations publiques

et ruptures avec John Mayer et Vince

Vaughn.

Le fait qu’Aniston ne semble pas connaître une fin heureuse, mais

reste optimiste est un peu rafraîchissant. Peut-être que sa fin heureuse arrive,

bien que. Nous ne savons pas encore, mais il est intéressant de voir une star de A-list qui

est prêt à admettre qu’il reste des projets qu’ils veulent désespérément

faire.