Jennifer Aniston aime la publication de Brad Pitt et la spéculation sur les réseaux sociaux augmente

Les célèbres Brad Pitt et Jennifer Anistoninévitablement rencontré à nouveau lors de la livraison de la Golden Globes 2020 Dimanche dernier, et comme prévu, les rumeurs d’une éventuelle réconciliation continuent de courir.

Deux jours après la cérémonie, au cours de laquelle Pitt Il a nommé son ex-femme et a dit en passant qu’elle était «une bonne amie», la faisant rire pendant son discours, Aniston a surpris les internautes en donnant comme au poste d’un acteur sur Instagram.

Dans la publication partagée par le photographe Alexi LubomirskiBrad Pitt a été félicité pour avoir remporté le Golden Globe pour son rôle dans Il était une fois à Hollywoodde Quentin Tarantino.

Certes, 15 ans se sont écoulés depuis leur divorce en 2005, une période pleine de hauts et de bas pour les deux stars. En fait, le divorce entre l’acteur et son partenaire ultérieur Angelina Jolie 11 ans plus tard, en 2016 (avec qui il a commencé sa relation trois mois après la séparation avec Aniston), c’est grâce à ses forts problèmes d’alcool.

Il y a ceux qui se disputent à Hollywood, ce n’est qu’une question de temps pour qu’ils reprennent leur histoire d’amour.

Chaque Hollywood veut qu’ils reviennent … ils tirent vraiment le meilleur parti les uns des autres lorsqu’ils sont ensemble », a déclaré un producteur de films hollywoodiens et présumé« ex-cupidon »de l’actrice.

Les amis de Jen savent que c’est inévitable. À la fin de la journée, tout tourne autour de la chimie … et ces deux-là, Brad et Jen, l’ont en abondance. » La même source a également assuré que leur famille et leurs amis soutiennent la réconciliation attendue.

Ce fort désir s’est également exprimé pour que le couple unisse sa vie:

La famille de Brad l’aime … Bien que ses amis étaient bouleversés par la fin de la relation, ils peuvent maintenant voir à quel point elle s’est développée et améliorée pour de bon. Ils ne peuvent pas nier qu’il est un homme meilleur de toutes les manières possibles. Ils veulent le meilleur pour eux deux et ils veulent les voir heureux. »

En outre, comme preuve directe que ils entretiennent une excellente relation, c’est qu’après des années à éviter d’autres récompenses, au cours de ces Ballons d’Or étaient assis très près les uns des autres, bien qu’à des tables différentes. Selon des sources, les deux représentants ont signé pour confirmer le siège, alors ils savaient qu’ils seraient ensemble.

Pendant la traditionnelle fête de Noël de Jennifer Aniston, Brad Pitt Il a été le premier à arriver et le dernier à partir, selon les médias. De plus, l’acteur a été surpris en train d’entrer dans sa fête d’anniversaire en février dernier.

