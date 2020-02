Jennifer Aniston dit que la clé du succès dans la vie est de ne pas s’inquiéter

Jennifer Aniston est l’une des actrices les plus populaires du moment. La fille californienne par excellence, Aniston est dans l’industrie du divertissement depuis plus de trente ans.

Vétéran de la télévision et du cinéma, Aniston est sans aucun doute mieux connue pour son rôle de Rachel Green dans la célèbre série télévisée Friends. Avec une toute nouvelle émission qui fait des vagues auprès des critiques et des fans et une joie de vivre admirée par beaucoup, Aniston vit sa meilleure vie de nos jours.

Récemment, l’actrice Sandra Bullock a rencontré Aniston pour parler de sa carrière et de ses projets futurs. Aniston révélant ce qu’elle croit être sa clé du succès dans la vie.

Comment Jennifer Aniston est-elle devenue célèbre?

Aniston est née en 1969, fille des acteurs John Aniston et Nancy Dow. Elle a été principalement élevée à New York et à un jeune âge, elle s’est retrouvée attirée par le monde du théâtre.

Enfant, Aniston a commencé à se produire dans des productions théâtrales locales. À la fin des années 80, Aniston se soutenait en tant qu’actrice tout en occupant une série d’autres petits boulots, notamment le télémarketing et la serveuse.

Au début des années 90, Aniston a commencé à apparaître à la télévision et au cinéma. La plupart de ses rôles à cette époque étaient de la variété ringarde, et elle est même apparue dans le film d’horreur Leprechaun en 1993.

En 1994, après une série d’apparitions dans des émissions de télévision mal reçues, Aniston a marqué sa grande percée dans la toute nouvelle série Friends.

Aux côtés de ses co-stars, Aniston est devenue l’un des visages les plus reconnaissables de la décennie et son personnage, Rachel Green, est devenu extrêmement populaire. Alors que la carrière d’Aniston a commencé à monter en flèche en raison du succès de Friends, Aniston a commencé à apparaître dans des films à plus gros budget tels que Picture Perfect, The Good Girl et Bruce Almighty.

La résurgence de la carrière de Jennifer Aniston

Au moment où Friends a pris fin en 2004, Aniston était une énorme star mondiale. Elle est ensuite apparue dans de nombreux autres films majeurs, notamment Marley and Me, The Bounty Hunter, Horrible Bosses, We’s the Millers, Just Go with It, Cake et Mother’s Day.

Bien que ses films les plus populaires aient été des comédies, Aniston a également été acclamée en tant qu’actrice dramatique. Elle est connue pour sa volonté de se consacrer entièrement à un rôle.

En 2019, Aniston a fait son retour très attendu à la télévision épisodique lorsqu’elle a commencé à jouer dans la série Apple TV + The Morning Show, en face de Reese Witherspoon. Aniston a reçu de nombreux éloges de la critique pour sa performance dans la série et a été nominée pour plusieurs prix.

Astuce de Jennifer Aniston pour réussir dans la vie

Ces jours-ci, Aniston semble être au sommet du monde.

Actuellement, elle n’est pas dans une relation de haut niveau. Bien que des rumeurs continuent de circuler sur l’état de sa relation avec son ex-mari, Brad Pitt, les deux restent simplement des amis.

Il y a également eu des rumeurs sur une renaissance des Amis. Bien que cette possibilité ne soit pas confirmée, il ne fait aucun doute qu’Aniston reste très proche de toutes ses anciennes co-stars, car elle publie fréquemment des photos avec elles sur son nouveau compte Instagram.

Aniston a récemment dévoilé sa vie et sa carrière dans une interview révélatrice avec son amie Sandra Bullock. À un moment de l’entrevue, Aniston a révélé son secret pour maintenir son fameux frisson.

Bullock a demandé à Aniston ce que cela faisait d’avoir un «deuxième chapitre massif» dans la vie, et Aniston a simplement répondu «Je ne sais pas». En élaborant davantage, Aniston a révélé que «la vraie clé du succès dans la vie, pour ne pas se soucier de l’atterrissage, mais profiter de l’expérience».

Aniston admet qu’elle aime toujours le processus créatif et aime faire partie d’une équipe, mais qu’elle n’a jamais eu de presse négative ou qu’une mauvaise réception a gâché sa journée. Il ne fait aucun doute qu’Aniston vit sa vie selon ses propres termes et a réussi à se tailler une des carrières les plus réussies à Hollywood – et elle va toujours bien.