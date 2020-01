Jennifer Aniston est revenue à Central Perk et a surpris les fans de “Friends”

Nous ne pouvons pas nier que Friends est l’une des séries les plus importantes de l’histoire, vous n’aimez peut-être pas l’humour ou les situations du groupe d’amis, mais ils ont sans aucun doute changé la façon dont les émissions de télévision ont été faites dans le monde entier. . 25 ans se sont écoulés depuis le premier chapitre de la série et le battage médiatique a été publié par Ross, Chandler, Monica, Phoebe, Joey et Rachel toujours valable, surtout cette dernière grâce à Jennifer Aniston.

Beaucoup se souviennent du triangle amoureux étrange entre elle, Ross et Joey, mais surtout on se souvient des premières saisons où Rachel a travaillé le fameux café de la série, Central Perk. Bien que je quitterais plus tard cette chamba et en passerais par une autre jusqu’à ce que je m’implique dans le monde de la mode, Il semble qu’Aniston n’oublie pas le personnage et décide maintenant de surprendre tous ses fans en leur donnant quelques tasses de café.

Il s’avère que Jennifer était sur le programme Ellen DeGeneres, ce qui est intéressant, le programme est enregistré dans les mêmes studios dans lesquels Friends a été filmé, donc avec l’aide du présentateur, Aniston a réalisé le rêve de beaucoup. Alors qu’un groupe de personnes faisait la tournée des décors qu’ils utilisaient pour la série, bien que tout le monde veuille prendre leur photo dans l’emblématique fauteuil orange où le groupe d’amis se réunissait pour prendre un café.

Pendant que les fans s’installaient sur le canapé pour prendre une photo, Aniston est apparu et les a surpris. Une fille plate pourrait arrêter de crier après avoir vu l’actrice en personne. Deux autres ne pouvaient pas croire ce qu’ils ont vu quand Aniston est sorti derrière le canapé et a même pensé qu’ils rêvaient ou que c’était quelqu’un d’autre avec un masque., jiar jiar jiar.

Étonnamment ils ont demandé aux gens qui étaient sur le tournage de Central Perk qui était leur acteur Friends préféré. Plusieurs ont mentionné Ross, Joey, Monica et Phoebe, mais personne (vraiment, personne) n’a dit qu’il aimait Rachel Green, comment taché. Jennifer Aniston n’a été nominée pour aucun Oscar mais sans aucun doute, il a pris le respect, l’admiration et l’affection de nous tous.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, Découvrez la vidéo de Jennifer Aniston sur Central Perk pour saluer les fans de Friends: