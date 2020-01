Jennifer Aniston et Harrison Ford ont presque joué ces personnages principaux de «NCIS»

Jennifer Aniston est largement connue pour représenter Rachel Green dans le phénomène culturel Friends. Cependant, depuis qu’il a joué dans Friends, Aniston est apparu dans Marley and Me, Along Came Polly, The Good Girl, Dumplin ‘, He’s Just Not That Into You, et plus encore. Quant à Harrison Ford, son portefeuille n’a pas besoin de beaucoup d’introduction; c’est une légende vivante. L’homme est Indiana Jones et Hans Solo! Malgré des passés différents – affluant souvent vers différents genres cinématographiques – Aniston et Ford ont une chose en commun: NCIS était un presque.

NCIS | Sonja Flemming / CBS via .

Bien qu’elle se soit largement fait un nom dans l’espace comique, Aniston n’a pas hésité à jouer des rôles plus dramatiques, car elle incarne actuellement Alex Levy dans le drame à succès The Morning Show. Elle a également décrit une femme souffrant de douleurs chroniques dans Cake, ce qui lui a valu une nomination aux Golden Globe de la meilleure actrice. Bien que Jennifer Aniston ait connu une carrière prospère depuis les débuts de sa sitcom à succès, elle est presque passée d’un hit à un autre. Harrison Ford, en revanche, connaissant un peu une période de sécheresse, a failli sauter du grand écran au petit.

Bien que vous puissiez probablement imaginer Harrison Ford portant un badge et portant une arme à feu (pas très loin de son travail précédent), pourriez-vous imaginer Jennifer Aniston en train de vaincre les méchants et de rassembler les pièces du puzzle pour résoudre le prochain grand crime? Après Murder Mystery, elle a peut-être juste ce qu’il faut! Aniston a presque dépeint l’un des personnages les plus célèbres des premières années de la série.

Jennifer Aniston aurait été intéressée à jouer Kate Todd dans «NCIS»

Selon Collider, Jennifer Aniston était en lice pour Kate Todd avant que Sasha Alexander décroche le rôle principal. Alors qu’Aniston était intéressé par le rôle (comme la plupart des sources l’ont signalé depuis), elle n’avait pas fini de filmer la dernière saison de Friends. Attendre qu’Aniston termine le tournage de Friends aurait considérablement retardé la production sur NCIS (d’au moins un an).

Étant donné que NCIS est une retombée Jag, le timing était important, car un grand délai entre un spectacle semi-réussi et sa série dérivée n’est pas nécessairement la recette gagnante du succès.

Étant donné que Sasha Alexander a quitté la série peu de temps après son adhésion, ce qui a conduit à l’introduction de Ziva David (une favorite des fans bien-aimée qui est récemment revenue), il semble que tout a finalement fonctionné. Cependant, il aurait été fascinant de voir où NCIS aurait pu aller si Kate Todd était restée et si Aniston avait choisi de rester avec le rôle, le personnage aurait peut-être eu le rôle prolongé que les téléspectateurs auraient toujours souhaité avoir. Cependant, Aniston a continué à profiter d’une carrière réussie, et NCIS se débrouille très bien sans Rachel Green.

Ceux qui étaient derrière «NCIS» voulaient Harrison Ford pour l’agent Gibbs

Collider ajoute que Harrison Ford était en lice pour l’agent Gibbs. À l’époque, la carrière de Ford ralentissait un peu et ses agents pensaient qu’il serait sage pour lui d’accepter un tel spectacle – probablement en raison du calendrier garanti et de la présence continue aux yeux du public (quoique via le petit écran au lieu de l’argent) un).

L’épisode pilote fait même référence à Air Force One, que Collider note comme une plaisanterie intérieure, faisant allusion au fait que Harrison Ford était presque l’homme à la place de Mark Harmon. De Jennifer Aniston à Harrison Ford, NCIS avait presque l’air très différent / Aurions-nous mieux su si ces deux-là étaient nos pistes? Comment le spectacle aurait-il changé?