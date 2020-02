Jennifer Aniston et Meghan Markle sont-elles amies?

Des rumeurs circulent selon lesquelles Meghan

Markle a un autre allié hollywoodien célèbre dans son coin. Comme Markle

transition vers la vie privée, tout le monde se demande ce qu’elle va

faire ensuite. Reviendra-t-elle à Hollywood? Va-t-elle passer du temps à se reconnecter avec

amis, ou travaillera-t-elle pour créer de nouvelles connexions qui pourraient lui être utiles

plans pour aller de l’avant? C’est vraiment la conjecture de n’importe qui, mais selon plusieurs

médias, Jennifer Aniston veut faire partie de l’équipe

Meghan et Harry. Cependant, la vraie question semble être de savoir si Markle et

Aniston est déjà des amis.

Jennifer Aniston et Meghan Markle sont-elles amicales?

Aniston est peut-être la chérie des États-Unis, mais c’est une très grosse

étirer pour suggérer aux amis

star et la duchesse de Sussex sont amis. En fait, il semble que

courir dans des cercles similaires, ils ne sont pas réellement connectés à un niveau personnel, au

du moins pas encore.

Voir ce post sur Instagram

Félicitations à @smartworkscharity qui, hier encore, a habillé son 200e client avec des articles de #TheSmartSet! En septembre, cette campagne de deux semaines a été lancée et grâce à VOUS et à votre engagement à redonner à la communauté, plus de 10 000 articles et plus ont été achetés. En utilisant le modèle 1: 1, votre contribution a eu un impact direct pour Smart Works et les femmes se mobilisant à nouveau sur le marché du travail. Pour chaque article que vous avez acheté, un a été donné! Vous avez fait en sorte que cela se produise, et nous sommes ravis de vous voir intensifier et faire partie de la réussite d’une autre femme. Votre générosité active donnera aux femmes de Smart Works les outils et la confiance qu’elles méritent, accompagnés de la précieuse préparation à l’entretien, des conseils et du mentorat fournis par Smart Works. Merci pour votre soutien et bravo d’avoir fait partie de cette réussite! La collection capsule SmartSet de vêtements de travail essentiels a été organisée par SAR la duchesse de Sussex avec les principales marques de vêtements britanniques John Lewis, Misha Nonoo, Marks & Spencer et Jigsaw. Merci à tous ceux qui ont participé à ce projet spécial! Ci-dessus, une photo des clients de la duchesse et de Smart Works lors de la prise de vue de la campagne et une photo de femmes de Smart Works qui ont maintenant été stylisées dans les pièces alors qu’elles se préparent pour leurs entretiens d’embauche! Crédit photo: Jenny Zarins

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 13 novembre 2019 à 11h05 PST

Radar Online affirme que les deux femmes ont beaucoup en commun. La publication, affirmant avoir parlé à une source interne, rapporte qu’Aniston est un grand fan de Markle et aimerait se connecter avec elle sur le plan personnel et professionnel. La relation que la source présumée entretient avec Aniston n’a pas été révélée. Selon les témoignages, les deux femmes se sont rencontrées lors de divers événements et ont eu des salutations chaleureuses, mais il ne semble pas que leur amitié naissante soit allée bien au-delà.

Quels amis ont-ils en commun?

Bien que Markle et Aniston ne soient pas actuellement amis, ils le font

courir dans des cercles similaires et partager plusieurs amis en commun. Markle et

Aniston est proche des Clooneys. En fait, Aniston a été ami avec George

Clooney, en particulier, depuis des années.

George Clooney et Jennifer Aniston | Charley Gallay / . pour Turner

Selon E!

News, Clooney et Aniston sont copains depuis la fin des années 1990 quand il a fait

une apparition en camée sur Friends. La rumeur veut aussi qu’Aniston, avec

avec son ex-mari, Justin Theroux, ont été invités au mariage de Clooney avec Amil

Clooney, en 2014. Les Clooneys ont également un lien étroit avec le duc et

Duchesse de Sussex. Le célèbre couple a été invité au Prince Harry and Markle’s

mariage, et on dit qu’Amil, en particulier, s’est lié d’amitié avec Markle et a aidé

son installation dans la vie à Londres.

Aniston et Markle ont également des amis communs à Priyanka

Chopra et Ellen DeGeneres. DeGeneres et Aniston ont été amicaux pour

ans. DeGeneres est également ami avec Markle depuis un certain temps. C’est une rumeur

qu’elle pourrait même obtenir le premier entretien avec Markle après la vie royale.

DeGeneres et Markle se seraient rencontrés alors qu’ils travaillaient ensemble chez un animal

abri.

Meghan Markle et Jennifer Aniston prévoient-elles vraiment

relier?

Alors que les copains potentiels ont certainement beaucoup d’amis en commun, aucun n’a exprimé d’intérêt à se lier publiquement. Il semble que la rumeur soit liée au fait qu’Aniston se rendra probablement au Canada pour filmer une suite de Murder Mystery, le film Netlfix dans lequel elle a joué aux côtés d’Adam Sandler. L’original de Netflix a tourné ses images principales à Montréal. On pense qu’une grande partie de la suite sera filmée au Canada.

Depuis que le prince Harry et Markle prévoient de s’installer dans

Canada, il semblerait que la visite d’Aniston serait fortuite. C’est possible

ils pourraient se connecter au Canada, mais cela ne semble pas probable. Le prince Harry et Markle gardent actuellement

un profil bas en britannique

Columbia. Si la suite filme aux mêmes endroits que Murder Mystery,

cela signifie qu’Aniston sera présent à Montréal, ce qui est clair dans tout le pays

de la Colombie-Britannique. Les contrats pour la suite n’ont pas encore été finalisés,

selon le

Hollywood Reporter.

Que Aniston et Markle se forgent une amitié ou non

ça reste à voir. Il n’y a vraiment aucune preuve concrète suggérant qu’ils le feront,

mais il n’y a également aucune preuve suggérant qu’ils ne sont pas intéressés à devenir

amis et travailler ensemble. Le temps nous le dira, mais il semblerait qu’Aniston

serait un bon ami à avoir dans son coin.