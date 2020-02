Jennifer Aniston et son ex petit-ami quittent le même hôtel | AP

Jennifer Aniston a provoqué une énorme controverse lorsqu’elle a été surprise en train de quitter le même hôtel que celui qui est sorti John Mayer, Votre ex petit ami. Selon E!, La chanteuse et actrice a quitté le même hôtel et en même temps.

Jessica Simpson révèle les détails de sa relation avec Mayer; Cependant, apparemment celui avec lui est Aniston.

Il y a plus de dix ans, Jennifer et John étaient liés sentimentalement et sortaient ensemble et ont récemment été surpris en train de quitter le Sunset Tower Hotel à Los Angeles avec seulement quelques secondes d’intervalle.

Il devait révéler qu’il avait rompu avec moi. Et surtout parce que c’est moi. Ce n’est pas seulement une fille avec qui il sort. Je comprends. Nous sommes humains, c’est ce que l’actrice a dit à propos de sa séparation en 2008 avec le magazine Vogue.

Cependant, Aniston a décrit le temps qu’il a passé à côté du chanteur comme “merveilleux”, mais a dit qu’ils devaient faire “autre chose” et c’est pourquoi ils se sont séparés.

Cela n’enlève pas le fait qu’il est un gars merveilleux. Nous nous soucions de l’un

de l’autre C’est drôle quand vous atteignez un endroit dans une relation et qu’ils réalisent tous les deux que nous devons peut-être faire autre chose, mais ils s’aiment toujours vraiment C’est douloureux. Il n’y avait aucune intention malveillante. Je me soucie profondément de lui; Nous parlons, nous nous aimons.

Pour sa part, John Mayer a également montré que Jenn était, ou est, quelqu’un de très important dans sa vie parce que je vous assure “que vous ne vous en êtes jamais remis”, est-ce que cela n’a jamais pris fin?.

Je ne m’en suis jamais vraiment remis. Ce fut l’un des pires moments de ma vie, a déclaré la chanteuse à Rolling Stone en 2012.

