Jennifer Aniston parle de son avenir avec «Kids» et «Laughter»

Jennifer Aniston est l’une des actrices les plus populaires au monde depuis plus de vingt ans. Elle a acquis une renommée durable en jouant Rachel Green sur Friends et depuis, elle est apparue dans une grande variété de films et d’émissions de télévision.

Aniston est une actrice dont la vie personnelle a toujours fait l’objet de spéculations intenses et son nom a régulièrement fait la une des journaux. Plus particulièrement en ce qui concerne la question des enfants.

Récemment, Aniston a parlé de la façon dont elle envisage son avenir parfait, et ses paroles ont incité les fans à se demander si une bonne nouvelle pourrait arriver pour l’actrice.

Qu’est-ce que Jennifer Aniston a dit des enfants?

Jennifer Aniston | Jon Kopaloff / FilmMagic

Aniston est au milieu d’une résurgence de carrière. L’actrice de 51 ans a une toute nouvelle série à succès sur les mains – la série Apple TV + The Morning Show – et reçoit toutes sortes de récompenses pour sa performance.

Bien qu’elle soit dans le monde du divertissement depuis plus de trente ans et qu’elle joue depuis qu’elle est jeune, elle n’a probablement jamais été aussi populaire. Les fans aiment toujours Aniston et veulent en savoir plus sur la légendaire star.

Récemment, Aniston a donné une interview révélatrice à son amie, Sandra Bullock, où elle a décrit ce qu’elle envisage dans son avenir. Lorsque Bullock lui a demandé ce qu’elle n’avait pas encore fait et qu’elle avait hâte de faire, Aniston a répondu franchement.

«Ma réaction intestinale a été de dire tout ce qui précède. Ce n’est pas tellement ce que je me vois faire, mais plutôt une petite capture d’écran dans mon cerveau », a-t-elle déclaré. «J’entends l’océan, je vois l’océan, j’entends des rires, je vois des enfants courir, j’entends de la glace dans un verre, je sens la nourriture cuite. C’est le joyeux instantané dans ma tête. ”

De tous les détails de sa description vivante, c’est la mention des enfants qui fait vibrer les fans.

La rumeur explique la rupture de Jennifer Aniston et Brad Pitt

Aniston n’a pas d’enfants, mais il y a eu des spéculations continues sur le fait qu’elle veuille ou non des enfants presque tout au long de sa carrière. Pendant son mariage avec Brad Pitt, de nombreux fans pensaient que le «couple d’or» finirait par avoir sa propre famille.

Cependant, ils n’ont pas eu d’enfant pendant leur mariage. Après l’annonce de leur séparation, de nombreuses rumeurs prétendaient qu’Aniston avait «refusé» d’avoir des enfants avec Pitt et que cela avait contribué à leur divorce. Aniston a claqué ces rumeurs, disant qu’elle voulait «toujours» avoir des enfants et qu’elle les aurait éventuellement.

Pitt a ensuite bâti une grande famille avec l’actuelle ex-Angelina Jolie, tandis qu’Aniston a épousé l’acteur Justin Theroux.

Jennifer Aniston voulait-elle des enfants avec Justin Theroux?

Pendant son mariage avec Theroux, Aniston a continué à faire face aux rumeurs de grossesse et aux spéculations.

À l’été 2013, Aniston est sorti sur le tapis rouge avec ce qui semblait être une légère bosse de bébé. Mais l’actrice s’est exprimée et a déclaré que la bosse supposée n’était qu’un léger gain de poids.

Plusieurs années plus tard, à l’été 2018, Aniston et Theroux ont été séparés. De nombreuses publications tabloïdes présumant une fois de plus que les enfants étaient l’une des causes profondes de la scission.

Dans une interview, Aniston a qualifié la spéculation continue sur ses plans de reproduction de “assez fous” et a déclaré que son but “n’était peut-être pas de procréer”. Les fans ont été confus quant à savoir si les enfants étaient vraiment dans le futur d’Aniston, et si l’actrice s’était jamais envisagée devenir mère.

Après son entretien émotionnel avec Sandra Bullock, il semble sûr de dire qu’Aniston pourrait réellement envisager de fonder sa propre famille – avec ou sans homme à ses côtés. En fin de compte, tout ce qu’elle choisit de faire est son choix.