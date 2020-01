Jennifer Aniston Pranks Friends Fans, Into the Spider-Verse TikTik & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez Jennifer Aniston surprises copains les fans participant à une séance photo sur le plateau de télévision du studio Warner Bros. Pictures. De plus, regardez des recréations impressionnantes de scènes de Spider-Man: dans le Spider-Verse comme fait par un adolescent et ses parents sur TikTok, et écoutez John Mulaney participe au Late Show avec le questionnaire Midnight Snack Pack de Stephen Colbert.

Tout d’abord, alors qu’elle invitait The Ellen Show, l’ancienne star de Friends Jennifer Aniston a montré une farce qu’elle a menée contre certains fans sans méfiance de la sitcom. Sur le terrain du studio Warner Bros Pictures, l’ensemble des Amis reste intact en tant qu’attraction touristique, et alors que les fans participent à une séance de photos sur le grand canapé de l’émission, Jennifer Aniston est sortie pour surprendre l’enfer.

Avez-vous vu le gamin sur TikTok qui recrée des scènes de INTO THE SPIDERVERSE avec ses parents parce que c’est ma nouvelle chose préférée, ils sont si mignons et créatifs pic.twitter.com/RaW63OYhyo

– Theo Hendrie (he / they) (@genderpunksap) 23 janvier 2020

Ensuite, l’utilisateur de TikTok, Jenoah Bush, a attiré l’attention virale pour sa recréation méticuleuse de certaines des premières scènes de Spider-Man: Into the Spider-Verse. En utilisant ses deux parents, l’adolescent a refait des scènes alors que la famille se prépare pour la journée et Miles Morales se rend à l’école. Le blocage pour une scène comme celle-ci, sans parler du moment du dialogue, a été supprimé de manière impressionnante. Nous espérons qu’il en fera plus bientôt.

Enfin, en l’honneur de la sortie de Netflix de John Mulaney et du Sack Lunch Bunch, le gang du Late Show avec Stephen Colbert a fait asseoir le comédien pour une deuxième interview dans les coulisses appelée The Midnight Snack Pack. Mulaney croque du pop-corn tout en répondant à quelques questions sur son enfance et sa carrière.

