Jennifer Aniston révèle dans le désordre qu’elle souffre | Instagram

À quoi ressemble la mise en quarantaine de Jennifer Aniston? Apparemment, c’est terrifiant parce que l’actrice a révélé qu’elle souffre d’un trouble qui rend trop compliqué le séjour à la maison.

C’était dans une interview pour Jummy Kimmel Aniston a révélé qu’elle souffrait d’agoraphobie depuis plusieurs décennies, un terme apparemment peu connu.

Je suis agoraphobe de naissance. C’est une sorte de rêve, pas un rêve, évidemment c’est un cauchemar. Mais personnellement, cela n’a pas été un grand défi pour moi d’être à la maison, a-t-il partagé.

Cela peut vous intéresser: Angelina Jolie interdit à Jennifer Aniston d’approcher ses enfants

La agoraphobie c’est avoir peur des lieux et des situations qui peuvent provoquer la panique, l’impuissance ou la honte; raison pour laquelle l’isolement n’est pas très agréable pour les personnes qui en souffrent.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La chose la plus difficile est d’entendre les nouvelles et d’essayer de digérer tout ce qui se passe. Je me permets de le faire un moment le matin et un autre le soir, et c’est tout, a-t-il ajouté.

Lire aussi: Harvey Weinstein voulait faire mourir la vie de Jennifer Aniston

De plus, Jen a avoué qui était sa compagnie en ces jours de quarantaine, ses chiens et rien d’autre.

Non seulement vous lavez la vaisselle, mais vous vous lavez les mains. J’étais folle de tout commander la première semaine, puis j’ai réalisé que je devais y aller petit à petit parce que j’allais manquer d’armoires, a-t-elle dit sur ce qu’elle fait à la maison.

.