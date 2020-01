Jennifer Aniston révèle qu’elle a toujours voulu jouer à Wonder Woman

La star de Morning Show, Jennifer Aniston, a révélé qu’elle avait toujours voulu jouer Wonder Woman.

Hier soir, Jennifer Aniston a remporté un Screen Actors Guild Award pour sa performance dans la série Apple TV + The Morning Show. Après sa victoire, Jennifer Aniston s’est entretenue avec la presse et à un moment donné, la lauréate du prix SAG a redistribué un rôle de super-héros qu’elle souhaitait autrefois.

Au cours des entrevues avec la presse, Jennifer Aniston a noté qu’elle avait toujours «voulu être Wonder Woman, mais a attendu trop longtemps.» Bien qu’elle ait peut-être raté sa chance de dépeindre Wonder Woman, qui est actuellement incarnée par Gal Gadot dans Warner Bros.et DC’s série de films, Jennifer Aniston a ajouté qu’elle espère revenir dans les comédies à l’avenir:

“J’ai beaucoup à faire. Honnêtement, j’ai vraiment l’impression que je ne fais que me lancer dans une démarche créative. Je viens de découvrir un nouvel amour de cela d’une manière nouvelle que je ne savais pas que j’avais avant, donc j’ai presque de nouveaux yeux que je vois ce que je fais en tant qu’acteur. Je veux faire plus de comédies. Je veux rire. »

Pendant ce temps, Gal Gadot reviendra en tant que Diana Prince dans la suite tant attendue de Wonder Woman. Tous les détails sur l’intrigue Wonder Woman 1984 sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec l’Union soviétique dans les années 1980 et rencontre un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un script qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wigg, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 sortira en salles le 4 juin 2020.

Source: Metro

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.