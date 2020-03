Jennifer Aniston surprise sans maquillage: pourquoi faut-il la sortir pour dormir?

L’actrice Jennifer Aniston a téléchargé une photo sur ses réseaux sociaux, fraîchement levée et sans maquillage. Il est nécessaire de garder le teint sain et sans imperfections. Apprenez de cette routine!

5 mars 2020

Jennifer Aniston Elle est l’une des nombreuses célébrités américaines qui n’a pas peur d’être belle et naturelle.

Au milieu des élections aux États-Unis il y a quelques semaines, l’actrice de Des amis Il a téléchargé une photo où il boit du café et montre son visage sans s’arrêter de maquillage.

Les années pour Aniston ne passent pas. Sans aucun doute, la star hollywoodienne a très bien réussi au coucher et en se levant sans maquillage, pour laisser respirer ses pores. Mais … pourquoi est-il vraiment bon de se laver le visage avant de dormir?

Parmi plusieurs conséquences figurent la pores obstrués: si le maquillage n’est pas enlevé, les pores sont obstrués par la rétention de sébum (graisse qui sécrète la peau) et de cellules mortes accumulées dans la peau.

Sans oublier que la peau devient sèche car le maquillage étouffe la peau: les poudres et les bases crèmes se déposent dans les pores et ne la laissent pas respirer, c’est pourquoi elle ne peut pas s’hydrater.

Il faut enlever le maquillage avant de dormir.

Provoque également vieillissement: Si nous ne retirons pas le maquillage et ne laissons pas la peau se régénérer pendant ces heures, le stress du teint augmentera et des signes de vieillissement prématuré seront observés. Rides, granits et points noirs Ils apparaîtront plus rapidement.

C’est deux minutes: vous rentrez chez vous, vous vous démaquillez et gardez votre peau saine et heureuse.

