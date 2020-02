Jennifer Lawrence se joint à Ne cherchez pas d’Adam McKay sur Netflix

Jennifer Lawrence se joint à Ne pas regarder vers le haut d’Adam McKay sur Netflix

Alors que le réalisateur a signé un premier accord avec Paramount Pictures pour le projet en novembre, Netflix a acquis la comédie satirique d’Adam McKay Ne cherchez pas, avec Jennifer Lawrence (Phénix sombre) se connectant dans un rôle principal, selon Variety.

Le film, écrit et réalisé par McKay, se concentrera sur deux astronomes de bas niveau qui doivent se lancer dans une tournée médiatique pour avertir l’humanité d’un astéroïde qui s’approche et qui va détruire la Terre.

“Je suis tellement ravie de faire ce film avec Jen Lawrence,»A déclaré McKay. “Elle est ce que les gens du 17ème siècle appelaient «un acte de dynamite». Et le fait que Netflix voit ce film comme une comédie mondiale place la barre haute pour moi et mon équipe d’une manière excitante et motivante.“

Ne cherchez pas devrait être la photographie principale en avril, McKay devant réaliser le projet sous sa bannière Hyperobject Industries avec Kevin Messick.

“Adam a toujours eu un excellent timing quand il s’agit de faire des films intelligents, pertinents et irrévérencieux qui dépeignent notre culture», A déclaré le chef de Netflix Film, Scott Stuber. “Même s’il finit par prédire la disparition imminente de la planète Terre, nous sommes ravis d’ajouter cela à notre liste avant que tout ne se termine.“

McKay a connu une course réussie dans le genre satire au cours des dernières années, remportant une nomination aux Oscars et une victoire pour 2016. Le grand court et trois noms Oscar pour 2018 Vice, y compris Best Picture.

Après avoir connu un succès majeur dans le rôle de chef de file Hunger Games franchise, Lawrence continuerait non seulement à décrocher un rôle clé dans la préquelle X Men série Mystique, mais aussi gagner quatre nominations aux Oscars L’os de l’hiver, Livre de jeu Silver Linings, American Hustle et Joie, gagnant sur le deuxième film. Elle sera ensuite vue dans le prochain drame A24 Rouge, blanc et eau, qui est actuellement en post-production et elle a un rôle de producteur sur.

