Jennifer Lopez a plus de versions de sa robe Versace emblématique que vous ne le pensez

Jennifer Lopez a eu beaucoup de grands moments de la mode, mais sans doute rien ne se démarque plus que la robe Versace verte exotique qu’elle portait aux 42e Grammy Awards en 2000. L’ensemble en mousseline de soie a attiré l’attention du monde et a rapidement valu à Lopez la reconnaissance en tant que superstar de la mode .

Au fil des ans, Lopez a secoué de nombreuses versions de ce numéro d’origine. Mais combien en a-t-elle exactement?

Jennifer Lopez sur «Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen» | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Tout a commencé avec la robe Grammy

Lopez avait travaillé sur The Wedding Planner (2001) lorsque son styliste d’alors, Andrea Lieberman, a visité le plateau pour lui montrer quelques idées de tenues pour les Grammys, où Lopez avait été nominé.

Lopez a déclaré à Vogue dans une interview en 2019 que rien ne se démarquait vraiment. Lieberman est donc apparemment parti et est revenu avec quelques options supplémentaires, y compris une robe blanche et une robe verte. Le vert était transparent et comportait un imprimé tropical à manches longues, un décolleté plongeant et une grande fente.

“J’ai essayé le vert et quand je suis sorti, tout le monde était là – glam et tout le monde – et ils étaient comme,” C’est la robe. C’est ce que tu portes. “”

“C’était une chose de dernière minute qui a provoqué une sensation inattendue”, a-t-elle déclaré dans une autre interview avec ELLE.

La robe est devenue un énorme succès et a même inspiré la création de Google Images.

“Cette robe était juste assez provocatrice, je suppose, pour rendre les gens vraiment intéressés”, a-t-elle poursuivi dans l’interview de Vogue.

Jennifer Lopez a porté la robe une deuxième fois en 2019

“La deuxième fois était très planifiée”, a-t-elle ajouté à ELLE.

Lopez a déclaré que Donatella Versace l’a contactée et l’a informée qu’elle prévoyait de recréer le look d’un défilé de mode en l’honneur du 20e anniversaire de la robe.

La chanteuse a accepté et a continué à défiler sur la piste dans une version repensée de la robe lors du défilé Versace du printemps 2020 en septembre 2019. La robe arborait le même coloris mais semblait avoir des teintes plus lumineuses. Il était également sans manches avec une fente plus grande, des épaulettes pointues et plus de découpes autour du ventre.

“La deuxième fois que je l’ai porté et que je suis allé là-bas, c’était une chose tellement stimulante”, a ajouté Lopez. «Vingt ans s’étaient écoulés, et je pense que pour les femmes, sachant que l’on peut mettre une robe 20 ans plus tard, cela a résonné. C’était comme “Oui, tu sais, la vie n’est pas finie à 20 ans!” »

Jennifer Lopez vient de porter une troisième version de la robe Versace

Le 1er mars, Lopez a été aperçue à Miami portant une version plus décontractée de sa célèbre robe. Elle portait un chemisier en soie, un pantalon à la cheville et un sac à main avec le même motif exotique et le même coloris. Elle a associé la tenue à des aviateurs teintés de vert et à une paire de baskets blanches aux accents jaunes et roses.

Selon la page six, Lopez avait reculé à Soho Beach House, un lieu de rencontre exclusif aux industries du film et de la création, quand elle a été vue portant le vêtement. Voir les photos ici.

Si vous suivez, c’est au moins trois versions différentes de la robe – et il y en aura probablement plus à l’avenir.

