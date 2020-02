Jennifer Lopez a-t-elle même besoin de Shakira pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl?

C’est le week-end du Super Bowl et cela fait un moment que le buzz pour le spectacle de mi-temps de cette année n’a pas été aussi fort.

Shakira et Jennifer Lopez à la conférence de presse du Pepsi Super Bowl LIV à la mi-temps | Kevin Winter / .

La question qui se pose est de savoir si la star de Hustlers Jennifer Lopez a même besoin que Shakira fasse équipe avec elle en tant que co-vedette.

Découvrez ce qui se dit et comment les deux stars latines ont obtenu le même ticket.

La star de Jennifer Lopez est en hausse

La chanteuse de Let’s Get Loud, qui a eu 50 ans l’année dernière mais qui semble avoir au moins 20 ans de moins, a vu sa star monter puis monter encore. Après avoir terminé sa résidence de mégawatts à Vegas à la fin de 2016, elle a joué dans la comédie romantique Second Act en 2018, a rendu hommage à Motown dans un medley show des Grammy Awards en 2019 et a poursuivi sa tournée It’s My Party à l’été de la même année.

Plus particulièrement, elle a fait tourner les têtes avec son rôle dans Hustlers 2019, un rôle pour lequel beaucoup ont été étonnés qu’elle ait été négligée par les Oscars.

Lopez a déclaré à GQ en 2019: «Je n’ai jamais été motivé par l’argent. J’ai toujours été motivée par – je veux être une grande actrice; Je veux être un grand chanteur, un grand danseur. Je veux faire des films; Je veux faire de la musique. Et l’argent est venu avec ça. “

«Je fais des choses parce que je les aime. Je n’ai pas été payé tout un tas d’argent pour Hustlers. Je l’ai fait gratuitement et l’ai produit. Je compte sur moi-même. »

Shakira a chillin ‘

Shakira n’a pas été aussi occupée que Lopez. Bien sûr, elle est une énorme star à part entière. Depuis le moment où elle a sorti Hips Don’t Lie en 2005 et montré à l’Amérique qu’ils ne mentent vraiment pas, elle s’est révélée être une force musicale talentueuse.

Ses derniers concerts? Le lauréat de 13 Grammy Awards a été entraîneur sur The Voice pour les saisons 4 (2013) et 6 (2014) de l’émission. Et en 2017, elle a sorti El Dorado, pour lequel elle a récemment promu un film de concert du même titre qui a été diffusé dans les salles de cinéma et sur HBO le mois dernier, pour une seule nuit.

Son dernier top 10 aux États-Unis remonte au début des années 2000 avec Hips Don’t Lie, She Wolf, Whenever, Wherever et Beautiful Liar (avec Beyonce).

À la défense de Shakira, elle est devenue maman en 2013 de son premier fils, Milan, puis en 2015 de son fils Sasha. Elle est occupée à être parent et prend ce rôle très au sérieux.

«Je pense que toutes les femmes sont confrontées à la même situation», a-t-elle déclaré à Hola! en 2017. «Avant, j’étais le centre de mon monde, et maintenant je ne suis plus que le satellite de mes enfants.»

Lopez a-t-il besoin de Shakira? Probablement pas… mais ça va être tout un spectacle

Lopez a fait son propre spectacle à Vegas et n’a probablement besoin de personne d’autre à ses côtés pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl. Mais Jay-Z n’a pas demandé à Shakira de co-titrer l’émission de mi-temps avec Jennifer Lopez juste parce qu’elle secoue si bien ses hanches.

L’artiste colombo-libanaise, tout comme J-Lo, propose une performance électrisante et le producteur a vu ce que tant de gens voient en elle: un auteur-compositeur réfléchi, une interprète incroyable et une danseuse du ventre à couper le souffle.

Entre ces deux artistes latins, le spectacle de la mi-temps de demain soir sera sûrement l’un des meilleurs de tous les temps.

Lire la suite: Régime et séance d’entraînement étonnamment faisables du Super Bowl 2020 de Shakira