Jennifer Lopez a volé le rôle de Selena Quintanilla à Biby Gaytán | Instagram

Vous connaissez sûrement très bien le nom de Selena Quintanilla et surtout le nom de Jennifer Lopez, vous ne le savez probablement pas, mais Jlo il l’a interprété après avoir perdu la vie, il avait un adversaire Biby Gaytán mais il a réussi à assumer le rôle.

La carrière de Jennifer Lopez a été catapultée après avoir interprété le rôle principal dans le film biographique de l’interprète de “Amour interdit”.

Selena Quintanilla a été l’une des plus grandes représentantes de la musique tex mex au cours des 16 années où elle a été active au milieu, devenant tout un phénomène musical et mondial.

Vous pourriez être intéressé: Jennifer Lopez montre ses courbes dans un petit corps laissant beaucoup à l’imagination

Après que son assistant et président du fan club se soit suicidé avec une arme à feu, il a décidé de faire son film biographique, qui a connu un tel succès qu’à ce jour, on se souvient encore de lui et encore plus parce que grâce à lui, le protagoniste a réussi à monter comme un grand artiste.

Bien que Lopez ait joué un excellent rôle, Selena avait une forte compétition car il y avait une jeune femme qui avait Fonctionnalités de type Quintanilla, Biby Gaytán, malheureusement, l’épouse d’Eduardo Capetillo n’a pas été dirigée parce qu’il ne maîtrisait pas la langue anglaise, ce qui était indispensable.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Bien qu’elle n’ait pas atteint le rôle principal, Gaytán a triomphé d’une autre manière, le mari a actuellement une belle famille qui l’aime et est la mère de cinq enfants.

D’un autre côté, Jennifer Lopez a été consacrée comme l’une des plus grandes représentantes de la musique latine surnommée “La Diva du Bronx”, bien qu’il ait été marié plusieurs fois, il vit extrêmement heureux, il a deux enfants jumeaux et sa musique est entendue dans le monde entier.

Bien que les deux aient pris des chemins différents, chacune des actrices et chanteuses est actuellement heureuse de la vie qu’elles ont, les deux ont beaucoup de chance.

Lire aussi: Biby Gaytán a 48 ans, ressemble à la sœur de sa fille

.