Jennifer López annonce sa nouvelle collection ravie de photos audacieuses

La belle chanteuse et femme d’affaires Jennifer López l’a finalement lancée nouvelle collection de chaussures qui a été promu ces dernières semaines et nous ravit aujourd’hui avec une série de images très oser.

Elle a lancé aujourd’hui sa propre collection de chaussures en collaboration avec DSW, Designer Shoe Warehouse.

C’est pourquoi la chanteuse a partagé avec ses followers un série d’images promouvoir et annoncer son grand lancement.

Je suis chez moi, j’attends qu’ils soient en sécurité. Voici quelque chose pour égayer votre journée … Je suis tellement fière de lancer ma nouvelle collection de chaussures, disponible dès maintenant sur @DSW! “, A-t-elle écrit dans le billet.

Et il ne fait aucun doute que vous savez comment égayer la journée et arrêtez de penser un peu à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement à cause du coronavirus.

Ce n’est pas son lancement qui nous a rendus heureux, mais jambes sculpturales qui se vante constamment dans votre compte Instagram et que j’ai atteint grâce à leur mode de vie sain.

La belle chanteuse a réussi à faire tomber plus d’un amoureux en partageant sur son compte officiel les images où elle nous laisse admirer sa beauté.

Un post partagé par Jennifer Lopez (@jlo) le 11 mars 2020 à 12:34 PDT

C’est ainsi que Jennifer López nous a également dit qu’elle était isolement social en raison de la pandémie de coronavirus.

Avec seulement 9 heures après la publication des images, il a déjà presque 2 millions de likes de ses disciples et bien sûr des commentaires sans fin.

Vous êtes la plus belle femme du monde “,” Quand vous souriez, vous égayez ma journée “,” Il est difficile de regarder les chaussures avec @jlo dans le cadre “, étaient certains des commentaires.

Malgré ses 50 ans, López continue de nous montrer qu’il est comme le vin et continue d’être une diva.

Une fois de plus, Jennifer Lopez a volé le regard de milliers de personnes comme d’habitude.

