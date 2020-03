Jennifer López danse avec deux hommes sans Alex Rodríguez | Instagram

La diva pop Jennifer Lopez a été surprise hier danser au milieu de deux hommes Et le plus surprenant de tout, c’est que ce n’était pas son partenaire Alex Rodríguez qui est actuellement son fiancé.

Une telle scène s’est produite dans un tik tok qu’elle a publié hier dans son compte, où dernièrement elle est très active et partage des danses, des vidéos assez drôles et bien sûr aussi des vidéos que ses followers partagent avec elle.

Dans la vidéo qu’elle a publiée, elle apparaît au milieu de deux hommes qui sont apparemment leurs danseurs et ils ont dansé chorégraphie amusante mais assez bien.

Dans son compte tik tok, il a plus de 3 millions de followers, qui sont assez nombreux, et la vidéo avec seulement quelques heures de publication a presque 26 mille likes.

Il convient de mentionner que JLo apparaît avec un look qu’il a bien sûr partagé dans son compte Instagram où il montre un joli look décontracté avec un jean ample et déchiré, un pull en laine blanche avec des lignes brunes et des bottines, ce qui a le plus impressionné, c’est sa coiffure qui sont deux grands cônes et ses cheveux ondulés.

Pimenter les choses pour #WOD @nbcworldofdance #CinnamonSpice “, a écrit la chanteuse dans son article.

L’image qu’il a partagée avec ses followers a plus que 2 millions de likes et les commentaires sans fin de leurs fans.

Un post partagé par Jennifer Lopez (@jlo) le 11 mars 2020 à 12:34 PDT

La beauté latine au monde “,” Vous êtes tout simplement fabuleux “,” Je ne comprends pas comment vous êtes réel “, étaient certains des commentaires.

Jennifer est définitivement comme le vin, car elle a l’air à chaque fois plus belle et son corps fait l’envie de milliers de personnes.

Jennifer López est actuellement l’une des artistes les plus acclamés de l’époque, car il ne cesse de tomber amoureux de sa beauté, de ses pas de danse et de tout ce qui s’y rapporte.

