Jennifer Lopez démystifie cette rumeur extravagante sur son régime de beauté et de soins de la peau

Jennifer Lopez est une star hollywoodienne depuis les années 1990, alors qu’elle était dans la vingtaine. Cependant, au fil des ans, les fans continuent de remarquer que Lopez a toujours l’air jeune et radieuse, malgré les contraintes de sa carrière et la force inévitable du vieillissement.

Il y a eu de nombreux rapports sur les «secrets» de Lopez pour maintenir un look toujours vert, mais tous ne sont pas de vraies choses qu’elle fait tous les jours. Récemment, Lopez a décidé de démystifier un mythe de beauté majeur à son sujet qui se répand souvent. Lisez la suite pour découvrir ce qu’est ce mythe et ce que Lopez fait réellement pour avoir un corps brillant à 50 ans.

Jennifer Lopez nie avoir utilisé La Mer sur tout son corps

Jennifer Lopez | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Au cours des dernières années, il y a eu des rumeurs selon lesquelles la lueur juvénile de Lopez proviendrait de l’utilisation de la crème de La Mer, la crème onéreuse de La Mer, sur tout le corps.

Cela a également été exacerbé par une interview de l’artiste de maquillage de longue date de Lopez, Scott Barnes. S’adressant à Popsugar en 2018, Barnes a partagé que Lopez ne jure que par la crème La Mer et c’est “la seule chose qui est sur la station de maquillage, quoi qu’il arrive.”

Cependant, Lopez a récemment fait une interview avec Vanity Fair où elle a été invitée à nier ou à confirmer des rumeurs sur elle-même. Lorsqu’on lui a demandé si elle utilisait «La crème pour les yeux La Mer comme crème pour le corps», Lopez a simplement répondu: «Refuser».

Jennifer Lopez mange également des aliments sains chaque fois qu’elle le peut

Les conseils de Lopez pour maintenir une peau saine sont en fait moins bizarres que la plupart des gens ne le pensent. En fait, cela implique un certain nombre de choses qui sont de notoriété publique.

Par exemple, Lopez essaie de rester à l’écart des drogues et de l’alcool. Elle a partagé une fois avec Us Weekly: «Je ne bois pas, je ne fume pas et je ne prends pas de caféine. Cela détruit vraiment votre peau en vieillissant. »

Comme beaucoup de célébrités, Lopez s’assure également d’avoir une alimentation saine pour garder son corps en pleine forme. Lopez mange beaucoup de légumes et de protéines tout en évitant le sucre et les aliments transformés. De plus, elle aime cuisiner des repas à la maison pour ses enfants au lieu de manger à l’extérieur.

«J’adore cuisiner beaucoup de choses», a déclaré Lopez à Us Weekly. “J’adore cuisiner des plats portoricains parce que c’est ce sur quoi j’ai grandi.”

Cependant, lorsque Lopez sort pour manger, elle cherche des options saines au restaurant. Habituellement, cela peut être une salade ou un plat avec du poisson et des légumes.

Dans une interview avec Hello !, Lopez a révélé qu’elle essaye également de grignoter des aliments sains, en disant: “Je porte toujours des fruits et des légumes avec moi pour me donner quelque chose à grignoter entre les repas.”

Jennifer Lopez fait du sport tous les jours

Mis à part manger des aliments sains, Lopez est également sérieux au sujet de ses routines d’entraînement. Selon certaines sources, la star de 50 ans ne manque jamais une journée d’entraînement, même pas le jour de son anniversaire.

«Parfois, je travaille trop tard la nuit précédente, et je me dis« Ugh, je ne peux pas faire ça », a-t-elle expliqué à Prevention. «Mais je me dis:« Faites-le. Cela ne fait qu’une heure. “C’est juste vous parler du rebord d’être un clochard paresseux.”

Ses routines d’entraînement impliquent souvent le Pilates, le kickboxing, la musculation et la danse.

Pour Lopez, le composant le plus important pour sa peau éclatante est le sommeil. Lorsqu’on lui a posé des questions sur son meilleur sommeil de beauté dans une interview avec InStyle, Lopez a partagé qu’elle essayait toujours de fermer suffisamment les yeux tous les soirs.

«L’astuce numéro un est de toujours dormir suffisamment. Je ne saurais trop insister sur ce point », a-t-elle déclaré. «Idéalement, j’aimerais dormir neuf ou dix heures, mais dans tous les cas, je m’assure toujours d’en avoir au moins huit.»