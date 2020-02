Jennifer Lopez déplace Porto Rico après avoir montré son drapeau dans le Super Bowl

Jennifer Lopez déplace Porto Rico après avoir affiché son drapeau dans le Super Bowl | Instagram

Jennifer Lopez est apparue avec une grande cape, l’étoile et les couleurs du drapeau du territoire américain lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl et du peuple de Porto Rico est devenu fou.

Ce joli geste que le célèbre a montré Jennifer Lopez, a atteint le cœur des 3,2 millions de citoyens américains qui sont toujours dans les ravages de l’ouragan dévastateur et du fort tremblement de terre qu’ils ont subi.

«Tout le monde a commencé à applaudir, ils sont sortis de leurs chaises. C’était très excitant. Il y avait même des gens qui débordaient de larmes »,

Voici ce qu’il a dit Danny Hernandez, un employé du gouvernement dans la ville méridionale de Guayanilla, où des dizaines de personnes ont malheureusement perdu leur maison à cause du tremblement de terre qui vient de se produire, d’une magnitude de 6,4.

Hernandez s’est levé quand il a vu le drapeau, qui a été fabriqué spécialement par Versace avec 40000 stylos et 2000 cristaux rien que pour l’étoile, selon un post Instagram du styliste Mariel Haenn.

“J’ai la chair de poule, je l’avoue”, a-t-il déclaré.

Hernandez a rappelé que le drapeau il est devenu un symbole de force et d’espoir pour tout le monde après que l’ouragan Maria de catégorie 4 a frappé Porto Rico en 2017, causant des dommages de plus de 100 000 millions de dollars et la perte d’environ 2975 personnes. Cela est également devenu un symbole de résistance et de justice au milieu de l’année dernière.

La drapeau Il a une longue histoire en tant que symbole fort, à tel point que les autorités locales banni sa possession en 1948 parce qu’il était considéré comme faisant partie d’un mouvement indépendantiste.

“Les Portoricains sont très sentimentaux avec le drapeau”, a déclaré Hernandez.

Entre-temps, le Portoricain Jonathán Lebrón Ayala et sa famille ont été surpris en regardant le match. Sa femme et sa fille ont sauté et ont renversé leurs boissons pendant que Lopez criait “Faisons un peu d’histoires! Latinos!” puis il a déplié le drapeau pendant que sa fille de 11 ans, Emme, chantait “Né aux USA“

“C’était à moitié frénétique”, se souvient-il en riant. “Des cris ont été entendus dans le quartier.”

Lebrón a déclaré qu’il pensait que c’était le Super Bowl le plus politiquement chargé qu’il ait jamais vu et qu’il attirerait pour le moment l’attention sur les besoins de Porto Rico, qui comprennent également la récupération après 13 ans de récession.

“Les gens vont être plus en phase, pour le meilleur ou pour le pire, à la recherche d’informations sur Porto Rico”, a-t-il déclaré.

Jennifer López est originaire du district de New York de Bronx et ses parents sont portoricains.

Enfin, Lebrón a déclaré:

“Ce fut une très belle surprise à cette époque que nous n’ayons pas passé un si bon moment … C’est un moment que nous n’oublierons jamais.”

