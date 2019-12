Jennifer Lopez est incroyablement apte à pratiquer la chorégraphie du Super Bowl

Que le compte à rebours commence.



Jennifer Lopez et Shakira devraient se produire au prochain Super Bowl et la chanteuse "Jenny From The Block" est plus excitée que jamais. "J'adore le fait que le Super Bowl a deux femmes qui se produisent cette année, qu'elles ont deux Latinos qui se produisent cette année", avait déclaré J-Lo. "Pour moi, c'est leur 100e anniversaire mais c'est aussi le marqueur d'une nouvelle époque, pas seulement pour la NFL mais pour ce pays. [Cela] envoie un message important à tout le monde."

Alors que le Super Bowl n'est qu'à quelques semaines, Jennifer se prépare déjà et se prépare pour la grande performance et son fiancé Alex Rodriguez l'a surprise en studio en train de travailler. Dans le clip ci-dessous, vous pouvez voir JLo, 50 ans, plus tonique que jamais s'entraîner alors qu'elle bouge son corps vers la musique. "C'est ce que je pense des achats de Noël", a-t-il légendé le clip.

Le Super Bowl LIV aura lieu le 2 février à Miami. "" Je pense qu'il est important de nos jours que deux femmes latines se tiennent sur cette scène – lorsque les Latinos sont traités d'une certaine manière dans ce pays, ou regardés d'une certaine manière – pour montrer que nous avons un belle culture et valeur et valeur, et nous apportons quelque chose dans ce pays qui est nécessaire ", a ajouté Jennifer de la performance.

