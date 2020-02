Jennifer Lopez et Alex Rodríguez nouveaux détails du mariage le plus attendu | Instagram

L’engagement entre la chanteuse Jennifer López et Alex Rodríguez approche à grands pas, de nouveaux détails sont donc apparus autour de la date de l’un des liens les plus attendus.

Certaines sources proches du couple ont révélé que les anciens partenaires de la copains ne manquera pas cela mariage, qui est déjà prévu sera un boom des médias.

Il convient de mentionner que le lien entre le diva pop et l’ancien joueur de le baseball Il est envisagé pour l’été prochain cette année.

Cette union représente le quatrième mariage pour elle tandis que pour la ancien joueur le second, tous deux sont enthousiastes à propos de toutes les préparations.

Il est à noter que le couple se fréquente depuis 2017, ils se sont rencontrés via le chanteur Marc Anthony qui était alors un couple de l’artiste.

Il a également été annoncé que ce lien pourrait être suivi par ex couples des deux, selon des informations qu’une source proche révélera au portail américain Entertainment Tonight. “Le couple est tout amour et ils inviteront leur ex”, a-t-il déclaré aux médias.

On ne doute donc pas que l’artiste Marc Anthony et Cynthia Scurtis arrivent à la célébration dans laquelle leurs anciens partenaires joignent leur vie puisque les quatre entretiennent une très bonne relation avec qui étaient leurs partenaires.

Il convient de mentionner que l’artiste était marié à l’artiste de Valio la pena, Marc Anthony entre 2004 et 2011 avec qui il a procréé ses jumeaux Max et Emme.

Alors que d’autre part, Alex avec Melissa, ils étaient de 2002 jusqu’à 2008 , La mère de ses filles Natasha et Ella.

Pour l’instant, le copains Ils savent très bien ce qu’ils veulent célébrer l’union de leur vie et promet apparemment d’être un mariage inoubliable.

“Le mariage sera beau, mais pas énorme”, explique la source. “Le couple veut que ce soit une fête amusante et aimante avec leur famille et leurs amis les plus proches. Leurs enfants joueront un rôle important dans le mariage. Ils prévoient de se marier en été et ne peuvent pas attendre le grand jour. Ils le font tous ensemble.” et ils sont fondamentalement mariés, mais ils veulent vraiment aller plus loin et sont ravis de le rendre officiel “, ajoute-t-il.

Il convient de noter que le “Bronx diva“Il a entretenu des relations avant de rencontrer l’homme d’affaires avec qui il partagera bientôt sa vie et sa famille.

De 1997 à 1998, elle était mariée à Ojani Noa, avec Cris Judd, entre 2001 et 2003. Elle était également sur le point d’aller à l’autel avec l’acteur. Ben Affleck, avec qui elle a été fiancée de 2002 à 2004. Par la suite, elle a entretenu une belle relation avec la danseuse Casper Smart entre 2011 et 2014.

Alex Rodriguez va se marier pour la deuxième fois avec le New Yorker, mais l’homme d’affaires est sorti avec quelques actrices de la taille de Kate Hudson vers 2008 et Cameron Diaz entre 2010 et 2011.

