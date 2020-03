Jennifer López et sa dernière publication ont mis le feu aux réseaux avec cette photo espiègle

La diva du Bronx a de nouveau fait parler d’elle, se montrant plus divine que jamais: une beauté totale!

16 mars 20202: 40 AM

La chanteuse, femme d’affaires et actrice a fait fureur sur les médias sociaux en démontrant ses capacités de flexibilité, tout en soulignant à quel point elle était belle et en bonne santé à 50 ans.

Avec un corps noir très sensuel, Jennifer Lopez a laissé plus d’un sans voix, et l’interprète de “L’anneau pour” quand “a exposé ses cuisses minces, ce qui montre très clairement que, au fil des ans, Jennifer sera de plus en plus belle.

En quelques heures, la photo a presque atteint 3 millions de “j’aime” et, en plus, elle a dépassé les 24 mille commentaires de ses plus chers fans.

¡JLO il sait comment nous faire tous tomber amoureux!

