Jennifer Lopez et Shakira, augmentent leur succès dans Spotify après le Super Bowl

Merci à votre excellente présentation Dans le Super Bowl, Jennifer Lopez et Shakira ont augmenté le nombre de reproductions dans Spotify.

Selon les chiffres publiés mardi par le service de streaming, dans les heures qui ont suivi le triomphe de la Les chefs de Kansas City devant les 49ers de San Francisco à Miami il a catapulté.

La lecture de musique Jennifer Lopez globalement, il a augmenté de plus de 335% et de Shakira environ 230%, par rapport à la même période de la semaine précédente.

Les chansons les plus populaires de Shakira étaient “Empire”, qui a enregistré le plus grand bond avec plus de 2 135%, “She Wolf” (905%), “Partout, partout” (705%) et “Les hanches ne mentent pas” avec Wycelf Jean (430%), mélodies qu’il a jouées dans sa présentation dimanche dernier.

Dans le cas de López, les plus écoutés étaient “Get Right” (avec une augmentation de 735%), “En attente de ce soir” (685%), “Voyons fort” (570%) et “Jenny du bloc” avec Jadakiss et Styles P (545%), comme Shakira étaient les airs qu’il a chantés à la mi-temps du Super Bowl.

Comme les latins, il en était de même pour les chanteurs qui les accompagnaient; Bad Bunny, qui a brièvement chanté avec Shakira sur scène, a enregistré une augmentation de plus de 24% dans les heures qui ont suivi à la mi-temps, tandis que J Balvin, qui a agi aux côtés de López, a enregistré une augmentation de plus de 16%, selon Spotify.

Demi Lovato, qui a offert une interprétation irréprochable de l’hymne national américain avant le match, a enregistré une augmentation des Spotify de plus de 31% après sa performance.

Le succès des chanteurs qui étaient présents sur la scène du Super bol C’est assurément quelque chose de assuré après leurs présentations au Super Bowl au même titre que les artistes qui se sont produits les années précédentes.

