Jennifer Lopez et Shakira, duel de divas pour une robe

Shakira et Jennifer Lopez conviennent que leurs noms sont connus à l’international et en plus de son bon goût pour s’habiller, telle est la coïncidence des deux qu’il semble qu’ils aient eu un duel de divas car les deux ont porté la même robe.

Le modèle est une conception courte ton rose, avec un effet découpé sur les côtés, juste en dessous de la poitrine, il possède également un décolleté profond et des fines bretelles.

Comme décoré, nous avons un soleil métallique en plein centre-ville. Le vêtement appartient au créateur italien Fausto Puglisi et a un coût d’environ 1 000 USD.

La chanteuse colombienne Shakira, l’a récemment utilisée dans sa vidéo «Like», à laquelle elle participe avec le reggaetonero Annuel AA Pendant le clip vidéo, la chanteuse l’a complété avec une coiffure semi-cueillie avec des tresses, décorée de bandes roses et de manches amovibles avec des plumes.

D’un autre côté, Jennifer Lopez l’avait emmené il y a quelques années, dans l’un des programmes “American Idol” où elle était juge, en le combinant à cette occasion avec des accessoires en argent et des talons aiguilles en argent avec un effet miroir.

Ce modèle qui est apparemment assez simple et minimaliste présente de grands avantages pour les deux chanteurs, l’effet cut out stylisez vos figures et être une robe courte rend vos jambes plus longues en ajoutant des centimètres supplémentaires.

Cependant, pour certains, ce look n’était pas exactement le plus réussi de JLo, car lors de la marche, les ouvertures latérales étaient grandes ouvertes, mais ce n’était pas quelque chose qui dérangeait l’actrice. À votre avis, qui a l’air mieux?

Depuis que les deux chanteurs ont annoncé qu’ils auraient une collaboration ensemble pour la mi-temps du Super Bowl, ils portaient tous deux des tenues de pantalon en cuir l’air spectaculaire bien que les costumes ne soient pas les mêmes, les deux étaient vraiment beaux et audacieux.

