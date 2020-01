Jennifer Lopez et Shakira partagent des séquences de répétition séduisantes du Super Bowl

Jennifer Lopez et Shakira sont en pleine forme pour leurs prochaines performances à la mi-temps du Super Bowl.



La saison 2019-20 NFL touche à sa fin et elle a été remplie de gros titres qui ont dépassé le jeu sur le terrain. Du partenariat de Jay Z avec la ligue pour lancer une initiative de justice sociale au fiasco d’entraînement de Colin Kaepernick à l’année de calibre MVP de Lamar Jackson, la NFL a fourni à ses fans des démonstrations convaincantes d’athlétisme et de scénarios. Maintenant, le match de dimanche prochain entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City déterminera qui restera dans l’histoire en tant que propriétaires du trophée Lombardi dans le Super Bowl LIV.

Avec les festivités du Super Bowl 2020 qui se déroulent cette année au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, il était juste que la communauté latino-américaine représente pour la performance du match à la mi-temps avec Jennifer Lopez et Shakira. Maintenant, avec le Super Bowl à moins de neuf jours, les deux musiciens intensifient leurs répétitions de performance du Super Bowl et fournissent à leurs partisans un petit film en coulisses de leurs préparatifs.

Jennifer Lopez a pris son Instagram en balançant un sweat-shirt Guess coupé à la main et un pantalon de yoga imprimé floral dans une vidéo sous-titrée, “En attente de mon signal comme … Seulement (10) jours avant #SuperBowlLIV! Le compte à rebours est lancé. vous êtes prêt? #PepsiHalftime #SBLIV @guess @niyamasol. ” Le chanteur de “Aint It Funny” a imité prendre quelques clichés de la ligne avec un micro à la main en déclarant: “Prêt à partir! Je serai juste ici sur la ligne des 25 mètres, en attendant mon signal.”

Shakira a ajouté son propre visuel via son Instagram / Tik Tok dans une vidéo sous-titrée, “Dix jours avant le Super Bowl. Intensifier nos préparatifs! #Sbliv #superbowl @nfl.” Dans le post, la danseuse / chanteuse captivante lance maladroitement un ballon de football à son amie dans une salle de sport privée.

Avec Demi Lovato prêt à interpréter l’hymne national, Jennifer Lopez et Shairka se produisant à la mi-temps le jour de l’anniversaire du chanteur “Hips Don’t Lie”, et Patrick Mahomes face à Jimmy Garoppolo, ce prochain SuperBowl devrait être l’un des plus intrigants Jeux de championnat de la NFL dans l’histoire récente. Découvrez la vidéo du compte à rebours sur les performances du Super Bowl de Shakira ci-dessous et syntonisez le Super Bowl LIV le 2 février à 18h30. EST sur FOX.

.