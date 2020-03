Jennifer Lopez et Victoria Beckham’s Expensive Skincare Secret? Placenta.

Jennifer Lopez et Victoria Beckham sont deux des célébrités les plus élégantes du monde. Les deux femmes sont des artistes de grande puissance qui poursuivent des activités commerciales, toutes deux sont des mamans, et les deux ont réussi à rester pertinentes dans leurs domaines de prédilection pendant des décennies.

Les deux femmes ont autre chose en commun. Comme récemment révélé dans un article du Harper’s Bazaar, Lopez et Beckham partagent tous deux un amour pour un ingrédient de soin de la peau particulièrement bizarre qui les aide à garder une apparence totalement fabuleuse.

Jennifer Lopez est connue pour son «éclat»

Lopez est actif à Hollywood depuis des décennies. Elle a d’abord pris de l’importance en tant que danseuse avant de se concentrer sur le théâtre. Lopez a eu une carrière d’acteur extrêmement réussie et est apparu dans des comédies romantiques telles que The Wedding Planner, Monster-In-Law, Maid in Manhattan et Second Act.

Elle a également continué à poursuivre son amour de la musique et a publié plusieurs chansons populaires au fil des ans. L’interprète aux multiples talents a organisé des lignes de parfum et de maquillage, prouvant qu’elle est également une femme d’affaires avisée.

Tout au long de toutes ses activités quotidiennes, Lopez a toujours l’air incroyable. Elle est devenue bien connue pour sa signature «lueur». Sa peau semble presque «éclairée de l’intérieur», qu’elle se maquille ou non.

Bien que le régime strict et la routine d’exercice de Lopez aient beaucoup à voir avec son incroyable apparence, elle est également une passionnée de soins de la peau et utilise de nombreux produits coûteux, y compris des nettoyants, des hydratants, des sérums et des masques, afin de garder sa peau lisse, sans ligne et brillant.

La routine beauté luxueuse de Victoria Beckham

Beckham est devenue célèbre au milieu des années 90 lorsque son groupe The Spice Girls est devenu célèbre dans le monde entier. En tant que Posh Spice, Beckham était l’un des membres les plus fabuleux du groupe, connu pour son style frappant, sa coupe de cheveux émoussée, ses retours impertinents et sa silhouette mince.

Quand elle a rencontré et épousé la superstar du football international David Beckham, l’ancienne membre du groupe de filles a atteint un tout nouveau public de fans. Les deux sont mariés depuis des années et ont quatre enfants, mais Victoria Beckham est toujours aussi emblématique.

Ces jours-ci, elle passe la majorité de son temps à gérer ses entreprises en pleine croissance et à se détendre avec sa famille.

Ses looks incroyables ne sont pas le résultat de ne pas faire attention à sa peau. Beckham passe beaucoup de temps chaque jour sur sa peau et utilise une grande variété de produits afin de s’assurer qu’elle a toujours l’air impeccable.

En fait, une récente rupture de sa routine de soins de beauté et de beauté a révélé que sa routine quotidienne spécifique coûte bien plus de 1 000 $. En ce qui concerne les traitements spécialisés tels que les soins du visage, Beckham et Lopez ont des goûts tout aussi chers.

Quel ingrédient bizarre donne à Jennifer Lopez et Victoria Beckham leur belle peau?

Jennifer Lopez | Vittorio Zunino Celotto / .

Harper’s Bazaar a récemment fait un reportage sur les soins super-chers que certaines célébrités préfèrent. Selon leur rapport, Lopez aime obtenir un facial au placenta lorsqu’elle sent que sa peau a besoin d’un coup de pouce.

Le traitement coûte 1200 $ par semaine et même si cela peut sembler peu attrayant, les «éléments riches en vitamines et en protéines» contenus dans le placenta sont censés aider la peau à se régénérer et à paraître plus douce, plus lisse et plus souple.

Beckham privilégie également un traitement similaire: un soin du visage au placenta de mouton qui coûte environ 635 $ par traitement. Il semblerait que l’ingrédient, qui vient de Nouvelle-Zélande, aide à prévenir les dommages radicaux à la peau.

Bien que ces types de traitements ne soient pas accessibles à la personne moyenne, il est clair que Beckham et Lopez sont accrochés aux soins du visage luxueux.