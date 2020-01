Jennifer Lopez fond en larmes au Palm Springs Film Festival. | AP

Hollywood a lancé la saison compressée des prix de cette année avec une nuit émouvante dans le désert où Jennifer Lopez, Quentin Tarantino et Antonio Banderas ont été récompensés.

La cérémonie a été volée par Jennifer, qui s’est retrouvée en larmes après avoir reçu son prix s’est terminée en larmes. Lopez s’est excusé d’avoir été submergé par l’émotion après le scénariste et réalisateur de «Hustlers» («Escrocs de Wall Street») Lorene Scafaria.

Je me sens tellement heureuse d’être ici, mais je veux sortir en courant, je suis tellement nerveuse, a-t-elle déclaré.

L’artiste de 50 ans, qui pourrait obtenir sa première nomination aux Oscars ce mois-ci, a déclaré que les femmes avaient des rôles importants devant et dans les coulisses de ce drame criminel.

Pour toutes les femmes talentueuses qui écrivent des films, produisent des films et réalisent des films, soutenez-vous les unes les autres. Et racontez vos histoires, mises en évidence dans la livraison.

Le gala inaugural du Festival international du film de Palm Springs est généralement traité comme une procédure avant le circuit de complaisance des récompenses. Laura Dern et Tarantino ont également fini par verser des larmes sur scène.

Dern, qui a reçu un prix de carrière, a été surpris par une vidéo de ses parents divorcés Bruce Dern et Diane Ladd se brisant les mains tout en la félicitant en disant “tu es bon”.

C’était très touchant pour moi. Tous les enfants veulent voir leurs parents ensemble, a déclaré l’actrice de 52 ans.

Dern a participé à «Little Women» et «Marriage Story» et a raconté au public avec plus de 2 000 participants à un dîner conçu dans la ville de montagne voisine d’Idyllwild pendant la production du film de moto de Roger Corman de 1966 “The Wild Angels”.

Le réalisateur de “Little Women” (“Little Women”) Greta Gerwig a présenté le réalisateur et scénariste de “Il était une fois … à Hollywood” (“Il était une fois à Hollywood”) Tarantino avec un éloge effusif en disant qu’il fait “des films” comme si les films pouvaient sauver le monde. » Il était inévitable qu’une larme vienne du producteur de 56 ans.

La blague que je raconte aux gens quand ils vont parler de moi est que je leur dis: «Parlez de moi comme si j’étais déjà mort. Et ils ne le font jamais! Et vous l’avez fait! Merci Greta. “

Antonio Banderas de la vidéo «Pain and glory» de son compatriote Pedro Amodóvar, la star de «Joker» («Guason») Joaquin Phoenix, la star de «Judy» Renee Zellweger, et la star de « Bombshell »(« Le scandale ») Charlize Theron.

Le gala non télévisé était assez détendu, les gagnants ont été annoncés à l’avance et ont reçu leurs trophées d’amis et de réalisateurs. Mais il arrive à un moment clé, les membres de l’Académie commenceront à remettre leurs bulletins de vote pour les nominations à la Oscar jeudi et de nombreux gagnants se retrouveront dimanche pour les Golden Globes.

La saison des récompenses d’Hollywood, qui dure généralement plus de deux mois, sera plus courte que la normale en 2020. Afin de réduire la fatigue liée aux récompenses, l’Académie a annoncé au milieu de l’année dernière que la date des récompenses avait changé. Oscar au 9 février au lieu de les livrer, comme d’habitude, fin février ou début mars.

