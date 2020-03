Jennifer Lopez montre ses jambes en vidéo audacieuse

Jennifer López montre ses jambes dans une vidéo audacieuse | Instagram

La célèbre chanteuse et actrice Jennifer Lopez surprend de plus en plus ses followers dans Instagram et cette fois c’était pour montrer son figure enviable et ses jambes toniques allongé sur le sol.

La Diva du Bronx, âgée de 50 ans, arbore un corps magnifique, que de nombreux jeunes aimeraient avoir sans aucun doute.

A cette occasion, JLo a ravi ses followers avec un vidéo tout à fait sensuel où vous faites la promotion de votre nouveau collection de vêtements.

Le chanteur arborait un costume à paillettes qui lui a permis de l’apprécier parfaitement jambes toniques et de longues bottes noires sur le sol.

Voici un petit échantillon de ma campagne JLO JENNIFER LÓPEZ! J’ai hâte qu’ils voient la collection entière le 16/03 », a écrit Jennifer dans son article.

La petite vidéo avec seulement 9 heures de publication a plus de 2 millions de vues et des milliers de commentaires de ses followers où ils ne cessent de flatter et de donner compliments.

Vous êtes une reine, je l’adore !!! “,” J’ai hâte de voir à quel point cette collection est incroyable “, étaient certains des commentaires.

Jennifer nous a montré que ce n’est pas seulement une question de génétique, car en réalité tout est dû à exercice constante alimentation très guérit et beaucoup traitements de beauté, mais stabilité émotionnelle C’est certainement le plus important.

La chanteuse et actrice est heureuse et amoureux de l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez, avec qui il partage des images tendres sur les réseaux sociaux chaque fois qu’il le peut et comme si cela ne suffisait pas, il trouve fiancé.

Lopez se marierait pour la quatrième fois après avoir été marié à Ojani Noa, au danseur Chris Judd et à Marc Anthony.

Jennifer Lopez traverse maintenant son meilleur moment personnel en tant que professionnelle.

