Jennifer Lopez ne résiste pas et combat ainsi Johnny Depp Holy God!

Jennifer Lopez et Johnny Depp impactent avec une photographie magistrale où les deux apparaissent très proches l’un de l’autre

11 février 2020

Diva JLo et l’acteur controversé mais le plus cher Johnny DeppIls sont connus pour être des célébrités de grand prestige, étant donné que les deux ont un nombre élevé de followers en raison de leurs innombrables performances dans le spectacle.

Les deux ont à ce jour plus de 400 récompenses sur leurs étagères, soulignant que 95% d’entre eux ont la diva, qui les a non seulement gagnés pour la branche d’acteur mais aussi pour leur carrière musicale.

Et cette fois, ils nous ont apporté un souvenir magique dans lequel les deux sont totalement spectaculaires dans le meilleur style hollywoodien où les couleurs sont les protagonistes de la poste.

Ajoutant que le style avec lequel ces deux artistes éblouissent l’œil de la caméra, car la tenue est très originale, visualisant que Depp’s portait une robe hallucinante du genre rock et Lopez avait un chemisier et une jupe courte, et quoi d’autre Nous sommes captivés par le fait que la couleur Aqua Marina Blue a dominé dans chaque vêtement.

Jennifer Lopez et Johnny Depp ils étaient ensemble dans la présentation privée du film “Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald”, et comme ils ont toujours été de bons amis, ils ne pouvaient pas manquer le moment de le capturer.

