Jennifer Lopez obtient la charité dans la série Quibi

Remerciements à un million de bande-annonce: Jennifer Lopez obtient une œuvre caritative dans la série Quibi

Quibi a lancé la première bande-annonce de sa prochaine série dramatique Mille mercis qui voit plusieurs célébrités, dont la productrice exécutive Jennifer Lopez (Hustlers), tendez la main charitable aux personnes importantes de leur vie. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

La série suivra dix célébrités reconnaissantes alors qu’elles donnent chacune 100000 $ à une personne qui a eu un impact profond sur leur vie avec la mise en garde qu’elles doivent ensuite transmettre la moitié de l’argent à quelqu’un qui à son tour a eu un impact sur leur vie.

En plus de Lopez, la série mettra en vedette Kevin Hart (Jumanji: le niveau suivant), Kristen Bell (Frozen II), Nick Jonas (Jumanji: le niveau suivant), Tracy Morgan (The Last OG), Aaron Rodgers, Yara Shahidi (Le soleil est aussi une étoile), Gabriel Iglesias (M. Iglesias), Anthony Davis et Karlie Kloss.

D’ici la fin de la première saison de 10 épisodes, 1 million de dollars sera remis entre les mains des gens ordinaires à travers le pays dans le but de diffuser le message de le payer. Mille mercis devrait être présenté dans le cadre du lancement de Quibi le 6 avril aux côtés de Murder House Flip, Jeu le plus dangereux et plus!