Jennifer Lopez publie un selfie de miroir de bikini à couper le souffle

Jennifer Lopez est plus âgée que jamais dans une récente publication sur Instagram dans laquelle elle peut être vue posant dans le miroir en bikini string. J-Lo défie les lois du vieillissement depuis plusieurs années maintenant, car la triple menace, âgée de 50 ans, ne semble se réchauffer qu’à mesure qu’elle vieillit. Dans ce selfie miroir époustouflant, elle a montré sa silhouette folle dans un bikini blanc, écrivant qu’elle se sentait “détendue et rechargée”.

J-Lo a eu beaucoup de temps pour se détendre et se ressourcer récemment. La fière artiste latina a fait ses débuts sur la scène de la mi-temps du Super Bowl aux côtés de Shakira il y a deux week-ends, avec une performance qui a reçu des réponses polarisantes. Alors que certains ont fait l’éloge de J-Lo et Shakira pour leur amusement et leur énergie, d’autres n’ont pas été impressionnés par la prétendue «surexualisation». J-Lo a répondu à ces critiques, qui selon elle étaient «honnêtement idiotes», et a expliqué pourquoi elle n’était pas d’accord avec elles.

“Nous sommes toutes les deux des artistes très respectueuses qui sont des mamans et qui ont des enfants et qui sont très conscientes de ce que nous faisons”, a-t-elle déclaré. “Nous [put on] un spectacle qui, je crois, était une célébration des femmes et de notre culture latino qui, je pense, était vraiment bien réservé. Cette petite faction de gens qui veulent être négatifs à ce sujet, je ne peux même pas le laisser entrer. Le message de se défendre, d’être une femme – c’est ce que je veux transmettre aux petites filles – tout ce qui vous concerne – être fier de celui-ci. Je suis très fier de la performance ce soir-là. “

