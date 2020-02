Jennifer Lopez rejoindra Black Eyed Peas et J Balvin dans le remix de “RITMO”

“Ritmo” reçoit une mise à jour.



À seulement une semaine de sa performance à la mi-temps du Super Bowl, Jennifer Lopez a annoncé qu’elle se joindrait à la collaboration de Black Eyed Peas et de J Balvin “Ritmo”. La coupe apparaît à l’origine sur la bande originale de Bad Boys For Life et présentera maintenant J-Lo alors qu’elle prend le crochet répétitif. La chanteuse a taquiné le nouveau remix via un extrait de la nouvelle vidéo électrique jointe au projet.

“Nous faisons passer RITMO au niveau supérieur”, fait écho au message des collaborateurs de la piste.

Il continue sur la séquence chaude que la star des Hustlers a connue récemment. Au Super Bowl, elle et Shakira ont pleinement intégré leur héritage latin pour créer une apparence triomphale au spectacle de la mi-temps. J Balvin a également fait une apparition lors de cette performance, offrant une interprétation de son smash “Mi Gente”.

“Nous voulions que cela ait un impact afin que notre message soit clair et fasse une différence”, a récemment déclaré Balvin à Entertainment Weekly. “Le spectacle était si beau et incroyablement spécial. Je pouvais sentir comment la performance a suscité les émotions de chacun. [It was] plein de bonnes vibrations. Ce fut un honneur de pouvoir représenter notre culture latino sur une si grande scène. Je suis très fier de la façon dont tout cela s’est déroulé. “

.