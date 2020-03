Jennifer Lopéz rend hommage à Selena Quintanilla pour 23 ans de son film

Jennifer Lopez rend hommage à Selena Quintanilla pour 23 ans de son film | Instagram

La belle chanteuse et actrice Jennifer López a surpris tous ses followers avec un vidéo émotionnelle sur son Instagram commémoration à Selena Quintanilla pour la 23 ans de son film où il a joué.

L’un des rôles les plus emblématiques et qui lui a fait briller à Hollywood JLo était son rôle principal dans le biopic de Selena où elle a montré sa vie et son ascension vers le succès.

Ce film est sorti il ​​y a exactement 23 ans, le 21 mars de l’année 1997 et a été réalisé par Gregory Nadal. Pour cette raison, Jennifer a partagé une vidéo émotionnelle se souvenant de ces moments.

Je ne peux pas croire que 23 ans se sont écoulés depuis la sortie de ce film étonnant et 25 ans depuis son décès. Selena a été une grande inspiration pour moi et j’ai eu beaucoup de chance d’être choisie pour la jouer “, a écrit la chanteuse dans le billet.

Ce rôle sans aucun doute est resté dans le cœur de LópezSon succès a été complètement impressionnant, car Selena était très aimée et l’est toujours.

En tant qu’artiste, ce film était vraiment une expérience dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Veuillez partager vos souvenirs de Selena et du film avec moi ci-dessous “, a terminé la chanteuse.

La vidéo, avec seulement quelques heures de partage sur votre compte officiel de Instagram, a presque 4 millions de vues de ses disciples et presque 20 mille commentaires.

Chaque fois que je vois c’est comme la première fois. J’adore te voir jouer. J’adore Selena. Je t’aime jlo “, a écrit un suiveur dans le post.

Lorsque Selena Quintanilla est décédée, J’avais seulement 23 ans, ce qui est très surprenant pour célébrer aujourd’hui son 23e anniversaire.

Comme beaucoup le savent, responsable de sa mort était Yolanda Saldívar, qui était son bras droit et dirige la plupart de ses boutiques de vêtements.

